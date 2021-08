Výběr z médií: falešná hodnocení na Amazonu, léčba lupénky v Česku a studium ve Spojených státech

Největší světový e-shop Amazon bojuje s falešnými hodnoceními na svých stránkách. Problém je v tom, že dává prostor i třetím stranám, píší Hospodářské noviny. Regionální Deník si všímá, že s lupénkou se u doktora léčí jen třetina Čechů. A americké školy projevily zájem o tuzemské studenty. Česká republika má podle nich silný systém středních škol. Informuje o tom Deník N. Více si přečtěte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:10 10. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Falešné hodnocení na Amazonu podle britského antimonopolního úřadu může klamat zákazníky. Ilustrační foto | Foto: Mike Segar | Zdroj: Reuters

Deník

S lupénkou se v Česku u doktora léčí jen třetina nemocných. Informuje o tom úterní vydání regionálního Deníku. Lupénka neboli psoriáza je přitom jedna z nejlépe léčitelných chorob a lékaři dokážou pacientům velmi ulevit.

V Česku trpí lupénkou podle regionálního Deníku čtvrt milionu lidí. Ti, kteří se nesvěřili s nemocí do rukou lékaře, se většinou řídí desetiletí předávanými radami. Ty zahrnují hlavně časté promazávání ložisek. Lidé lupénku léčí taky pobyty u moře a v lázních. To však pro těžký průběh nemoci bývá málo. Pacientům se dá přitom účinně pomoct díky takzvané biologické a biosimilární terapii, uvedl primář dermatovenerologické kliniky třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Spyridon Gkalpakiotis.

Mf Dnes

Češi se považují za národ kutilů. Mf Dnes píše, že v průzkumu agentury NMS Market Research pro Raiffeisenbank se za kutila označily téměř dvě třetiny českých mužů a 54 procent žen. Posílila to i pandemie koronaviru, kdy se tomuto koníčku věnovali lidé víc než dřív. Důvodem byl i nedostatek řemeslníků, zdražení jejich práce i materiálů.

V poslední době evidují hobbymarkety rekordní tržby za nářadí i materiály. Prodej kutilských potřeb vzrostl meziročně o patnáct procent. Kvůli covidovým opatřením lidé trávili víc času v domácnostech a pustili se do dlouho odkládaných oprav a vylepšení bytů či domů.

Vzrůstající zájem o kutilství potvrzuje Ladislav Kreisinger, který si před pěti lety otevřel kurzy, ve kterých vyučuje domácí řemeslné práce. V jeho kurzech se zájemci naučí řešit drobné opravy v domácnosti, na které by si obvykle sháněli řemeslníka.

Deník N

Americké školy stojí o české studenty - píše úterní Deník N. S přijímacím řízením na univerzity ve Spojených státech radí studentům v Česku organizace EducationUSA. Češi mají podle Američanů silný vzdělávací systém na středních školách, takže jsou vzdělaní, chytří a obvykle velmi dobře připravení a akademicky vybavení.

V Praze, Plzni, Brně, Ostravě a brzy i v Ústí nad Labem se můžou studenti v pobočkách organizace EducationUSA podle Deníku N zadarmo poradit jakou univerzitu si v Americe vybrat, jak získat stipendium, co napsat do eseje, jak vyplnit přihlášku, jaké mít mimoškolní aktivity nebo co je nejlepší text do referencí.

Hospodářské noviny

Největší světový e-shop Amazon bojuje s falešnými recenzemi na zboží, které prodává. S tématem přichází úterní Hospodářské noviny. V červnu vyjádřil britský antimonopolní úřad obavy, že tyto recenze klamou zákazníky.

Hospodářské noviny píšou, že potlačovat výskyt falešných recenzí se Amazonu zatím příliš nedaří. Problém je hlavně v tom, že e-shop místo prodeje vlastního zboží dává prostor i třetím stranám, které ho využívají jako svou prodejní platformu. Někteří prodejci

však kvůli hodnocení přemlouvali a upláceli své zákazníky, kteří na stránkách Amazonu nezanechali úplně pochvalná hodnocení. Žádali je, aby hodnocení za peníze buď vylepšili, anebo smazali úplně.