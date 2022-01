Výběr z médií: nízká citlivost antigenních testů ve školách i dražší strava v domovech pro seniory

V českém tisku se ve čtvrtek dočtete, že citlivost antigenních testů na covid, které se používají na školách, je podprůměrná. Zjistili to vědci z pražské Vysoké školy ekonomické, píše Deník N. Senioři v domovech si podle Mf Dnes připlatí za jídlo. Ministerstvo práce navrhuje zvýšit předepsané úhrady za stravu. Maximální úhrada se totiž na rozdíl od cen potravin nezměnila už osm let. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:18 20. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Citlivost antigenních testů na covid, které se používají na školách, je podprůměrná. Zjistili to vědci z pražské Vysoké školy ekonomické, píše Deník N (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Právo

Manažeři a právníci se doučují řemesla. O oblíbenosti rekvalifikačních kurzů se ve čtvrtek dočtete v deníku Právo. Hlásí se do nich stále častěji lidé unavení a vyčerpaní prací v korporátních společnostech. Řemeslem si vydělají slušné peníze a odpadne jim stres.

Regionální Deník

Chybějící české lékaře hledá nový projekt Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Píše o tom ve čtvrtek regionální Deník. Podle České lékařské komory teď totiž Česku schází až tři tisíce lékařů. Cílem fakulty je proto motivovat mladé lidi, aby si lékařství vybrali jako svůj studijní obor a budoucí povolání.

Deník N

Citlivost antigenních testů na covid, které se používají na školách, je podprůměrná. Došli k tomu vědci z pražské Vysoké školy ekonomické. Jejich unikátnímu výzkumu se věnuje čtvrteční vydání Deníku N. Speciální je proto, že se vůbec poprvé zakládal na datech z reálné praxe.

Mf Dnes

Senioři v domovech si připlatí za jídlo. Ministerstvo práce navrhuje zvýšit předepsané úhrady za stravu. Tématu se věnuje čtvrteční Mf Dnes. Podle ředitelů zařízení je totiž částka moc nízká a to se projevuje na kvalitě pokrmů. České domovy pro důchodce teď můžou svým klientům za stravu účtovat nejvýš 170 korun na den. Nově by to bylo 210 korun. Maximální úhrada, kterou stanovuje ministerstvo, se totiž na rozdíl od cen potravin nezměnila už osm let.

Hospodářské noviny

Investice do vzdělávání by do státní kasy mohly přivést až 18 miliard ročně. Takový je jeden z titulků Hospodářských novin. Případný nárůst by se mohl začít projevovat za deset let. Právě tehdy se totiž žáci se zlepšenými znalostmi začnou zapojovat do pracovního života.

E15

Boudou v budoucnosti řídit firmy stroje? Článek deníku E15 popisuje, že i to by mohlo být realitou. Do prostředí amerických firem dorazil v posledních letech trend takzvaných decentralizovaných autonomních organizací. Místo výkonného ředitele rozhoduje o investicích nebo odměnách pro zaměstnance počítačový program.