Výběr z médií: Aplikace, co zachraňuje životy, Češi a trable na dovolené a snaha přilákat mladé myslivce

Český tisk se v pátek zaměřil na komunikační platformu vyvinutou pražským Institutem klinické a experimentální medicíny, která ročně zachrání stovky životů. Napsala o tom Mf Dnes. Právo zjistilo, že letos narostl počet Čechů, kteří na dovolené onemocněli nebo se zranili. A regionální Deník se zaměřil na podnik Lesy České republiky a jejich snahu přilákat mladé myslivce. Více ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:36 19. srpna 2022

Mf Dnes

V pražském Institutu klinické a experimentální medicíny vyvinuli revoluční systém, který stovkám lidí ročně zachraňuje život. Píše o tom Mf Dnes. Výrazně totiž zkracuje čas od infarktu do obnovení průtoku krve postiženou tepnou. Zdravotníci se při něm inspirovali u aplikací taxislužeb a rozvážek jídla, které fungují na podobném principu.

Jde o komunikační platformu nazvanou zCase. Ta propojuje lékaře v nemocnici s posádkami sanitek. Zdravotníci na místě zásahu hlásí dispečinku všechny potřebné informace, třeba pacientovo EKG. Ti data zadají do aplikace zCase, která běží na počítačových monitorech a mobilech lékařů a sester v IKEMu.

Ještě než pacient s infarktem dorazí do nemocnice, mají o něm zdravotníci všechny potřebné údaje. Systém tak umožňuje v předstihu uvolnit a připravit operační sál a zalarmovat další potřebný personál.

Právo

Letošní dovolená v cizině se tisícům Čechů příliš nevydařila. Výrazně přibylo jejich zranění, onemocnění, kolapsů a nejrůznějších nehod. Dočtete se o tom v pátečním Právu. Třeba Evropská pojišťovna zatím eviduje o pětinu víc případů onemocnění a úrazů v zahraničí v porovnání s předcovidovým rokem 2019 a dvojnásobně víc než loni.

Deník

Víc otevřít lesy lidem a získat mladou krev do řad myslivců. Takový cíl má státní podnik Lesy České republiky. Pomoci mu k tomu má plán odebrat některým spolkům pronajaté honitby. To se ale nelíbí jejich členům, kteří proti návrhu protestují. Tématu se věnuje regionální Deník.

V České republice je 88 tisíc myslivců a jejich průměrný věk činí 65 let. Ředitel Lesů České republiky Jiří Groda chce do jejich řad nalákat mladé lidi, v existujících spolcích se ale podle něj místo těžko shání. Proto chce část honiteb vzít zpátky do režie státního podniku. Ten jich spravuje přes 950 a z toho jich zhruba 850 pronajímá spolkům. Od příštího roku si chce vzít zpátky do svojí režie čtvrtinu, píše regionální Deník.