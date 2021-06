Výběr z médií: Arenbergerův byt, evidence skutečných majitelů firem i satelity hlídající pole

V českém tisku se v pátek dočtete, že Deník N získal další dokument, který má potvrzovat nesrovnalosti ohledně bytu exministra zdravotnictví Petra Arenbergera. Provozní řád ordinace totiž neodpovídá tomu, za jakých podmínek byt privatizoval. V povinné evidenci skutečných majitelů firem nebo spolků, která začala fungovat dočasně v úterý, je podle Práva už drtivá většina zapsaná. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:44 4. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Deník N získal další dokument, který má potvrzovat nesrovnalosti ohledně bytu exministra zdravotnictví Petra Arenbergera (na snímku). Provozní řád ordinace totiž neodpovídá tomu, za jakých podmínek byt privatizoval | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

E15

Na pole zemědělců, kteří pobírají evropské dotace, budou ve velkém dohlížet satelity. Píše o tom deník E15. Data využije Státní zemědělský intervenční fond. Mají zajistit, že všichni zemědělci budou dodržovat podmínky na všech dotovaných plochách. Přechod k systému zvanému monitoring approach teprve začíná. Vyzkoušený by měl být v příštím roce. Nejdřív je totiž potřeba upravit legislativu.

Kvůli zákazu farmářských trhů hrozí mnoha zemědělcům konec. Nemají kde prodat své zboží Číst článek

Regionální Deník

Ochrana po očkování proti nemoci covid-19 je teď nastavená na devět měsíců. Zda se prodlouží, případně kdy by byla potřeba další dávka, není zatím jisté. To je téma regionálního Deníku. Stále totiž neskončily studie, které se obranou těla a protilátkami po aplikaci vakcín zabývají. Místopředsedkyně České vakcinologické společnosti Hana Cabrnochová si ale myslí, že se lhůta prodlouží.

Lidové noviny

Obědy ve školních jídelnách by mohly být v budoucnu pestřejší, kvalitnější a taky víc bezmasé. Podle Lidových novin to může pomoct zařídit novela vyhlášky o školním stravování. Návrh, který připravilo ministerstvo školství, totiž počítá se zvýšením limitů pro ceny obědů. Pro představu - pro děti do 6 let je to teď 14 až 25 korun. Nově by to mohlo být až 30. U těch nejstarších - dospívajících - strávníků pak až 45 korun.

Praha 1 nenašla Arenbergerovy nemovitosti kvůli chybě v rodném čísle. Je i ve smlouvě o převodu bytu Číst článek

Deník N

Deník N získal další dokument, který má potvrzovat nesrovnalosti ohledně bytu bývalého ministra zdravotnictví Petra Arenbergera. Možným problémem je provozní řád ordinace v této nemovitosti. Neodpovídá totiž tomu, za jakých podmínek bývalý ministr bytovou jednotku privatizoval. Provozní řád musí mít od hygieny schválené každé zdravotnické zařízení. Jenže žádosti byly v uplynulých letech dvě. A pokaždé je v nich uvedená jinak velká část využívaná pro ordinační praxi. Byt je tak popisovaný rozdílně. Právě počet místností je přitom klíčový - Arenberger totiž při privatizaci bytu platil dvě různé ceny. Jednu za metr čtvereční bytové části a druhou za metr té ordinační. Bývalý ministr na dotazy deníku neodpověděl.

Agrofert od června uvede Babiše jako koncového příjemce výhod. Střet zájmů holding vylučuje Číst článek

Právo

V povinné evidenci skutečných majitelů firem nebo spolků, která začala pro veřejnost fungovat dočasně v úterý, je už drtivá většina vlastníků zapsaná. Deníku Právo to řekla Markéta Poslušná z tiskového oddělení ministerstva spravedlnosti. Samotný registr sice funguje, ale vyhledávání v něm pořád ne. Důvodem jsou podle resortu technické úpravy systému kvůli červnovému začátku platnosti nové legislativy. Příští pondělí už by mělo být vše v provozu.