Výběr z médií: změny v armádě, konfiskace ruského majetku v Česku i levnější půjčky v eurech

V českém tisku se v pondělí dočtete, že vláda plánuje změny ve výbavě a organizaci armády v souvislosti s ruskou agresí na Ukrajině. Investice by měly vyjít na víc než 150 miliard korun, píše Deník N. Konfiskace ruského majetku by podle ministra pro legislativu Michala Šalamouna (za Piráty) byla možná na základě evropského nařízení anebo ústavního zákona. Řekl to Lidovým novinám. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:50 2. května 2022

Vláda plánuje změny ve výbavě a organizaci armády v souvislosti s ruskou agresí na Ukrajině. Investice by měly vyjít na víc než 150 miliard korun, píše Deník N (ilustrační foto) | Foto: Jana Samcová | Zdroj: Armáda ČR

E15

Půjčka v eurech je oproti úvěrům v korunách levnější, a to až čtyřikrát. Upozorňuje na to pondělní deník E15. Může za to zejména nárůst základní úrokové sazby stanovené Českou národní bankou. Stále víc firem na českém trhu si proto půjčuje raději ve společné evropské měně, než v korunách. Objem úvěrů v eurech je na tuzemském trhu dokonce rekordní.

Hospodářské noviny

Domácnosti v době rostoucích cen daleko víc zvažují své výdaje. Na titulní straně o tom píší Hospodářské noviny. Mezi lidmi tak roste zájem o zboží ve slevě. Domácnosti naopak méně spoří a taky se snížila jejich útrata za dárky nebo produkty spojené s volným časem. Kvůli konfliktu na Ukrajině lidé taky pečlivěji zvažují své dlouhodobé investice.

Lidové noviny

Konfiskace ruského majetku v Česku by byla možná na základě evropského nařízení anebo pomocí ústavního zákona. V rozhovoru pro Lidové noviny to řekl ministr pro legislativu Michal Šalomoun za Pirátskou stranu. Zatím ale podle něj nemá případná konfiskace žádnou oporu v českém právním řádu. Kabinet podle něj taky pracuje na zákonu, který by Česku umožnil vytvořit vlastní sankční seznam.

Mf Dnes

Hygienici a praktičtí lékaři jsou na pozoru před novým typem žloutenky u dětí. Na titulní straně na to upozorňuje Mf Dnes. Nejvíc případů těžkého průběhu nemoci hlásí Velká Británie. V Česku zatím žádný zaznamenaný případ není, přibývá ale dětí s dýchacími a trávicími obtížemi. Přesná příčina onemocnění přitom není doposud známá.

Deník N

Vláda plánuje změny ve financování, výbavě a organizaci armády v souvislosti s ruskou agresí na Ukrajině. Investice do vybavení by měly vyjít na víc než 150 miliard korun. Všímá si toho pondělní Deník N. Armáda je ale dlouhodobě podfinancovaná a akvizice se tak v plánovaném termínu nejspíš nestihnou dokončit.

Právo

Češi mají zájem o delší čas na splácení hypoték. Píše o tom dnešní Právo s odkazem na průzkum České bankovní asociace a agentury Ipsos. Banky totiž čím dál méně poskytují hypotéku k financování celé ceny nemovitosti. Lidé se tak snaží rozložením splátek na delší dobu snížit částku, kterou platí každý měsíc. Navzdory dražším hypotékám o nich podle průzkumu uvažuje 13 procent Čechů.