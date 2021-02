Výběr z médií: útrata ministerstev za právníky, spor o název Zemanovy ulice a rodičky s covidem-19

V roce 2020 ministři za advokáty a poradenství utratili téměř 284 milionů, o 50 milionů méně než v předchozím roce, píše deník E15. Praha řeší spor o název nové ulice Zemanova. Tématu se věnují Hospodářské noviny. V Česku přibývá rodiček s covidem-19, uvádí deník Právo. A na některá nová auta zákazníci čekají až deset měsíců, informuje deník Mf Dnes. Více ve výběru z médií, který připravil Radiožurnál. Praha 7:36 18. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nejvíce za právníky utratilo loni ministerstvo financí, píše deník E15 (ilustrační foto) | Foto: IndypendenZ | Zdroj: Twenty20

Mf Dnes

Na některá nová auta zákazníci čekají až deset měsíců. S tématem přichází deník Mf Dnes. Nejdelší dodací lhůta je například u vozů Volkswagen Golf nebo Škoda Kamiq. Naopak rychle je k odebrání třeba nová Škoda Superb. Tam se čekací doba pohybuje kolem šesti týdnů.

V představenstvu Škody Auto bude první žena, Maren Gräfová. Doplní ji také Čech Martin Jahn Číst článek

Podle obchodního ředitele společnosti Auto Louda Martina Fellera se dodací lhůty výrazně prodloužily hlavně u společností Volkswagen a Hyundai. Podle něj je to hlavně kvůli problémům s dodávkami elektrických komponentů.

E15

Čeští ministři utrácejí méně peněz za právníky a poradce – téma deníku E15. V roce 2020 ministři za advokáty a poradenství utratili téměř 284 milionů. To je bezmála o 50 milionů méně než v předchozím roce. Za tuto pomoc utrácelo v loňském roce nejvíc ministerstvo financí, a to přes 93,5 milionu korun.

Zhruba třetina z celkové utracené sumy za právníky a poradce připadla advokátním kancelářím, které Česko zastupují v mezinárodních arbitrážích. Vyplývá to ze seznamu placených poradců a advokátů, které musejí úřady každoročně zveřejňovat, doplňuje deník.

Hospodářské noviny

Praha řeší spor o název nové ulice Zemanova. Tématu se věnují Hospodářské noviny. Ulice nese název Zemanova po režiséru Karlu Zemanovi. Podle několika tamních obyvatel by ulice měla být pojmenovaná celým jménem umělce. Současný název totiž může poukazovat spíš na pojmenování ulice podle prezidenta republiky.

Stovky tisíc Čechů žijí mimo své trvalé bydliště. Městům ale nenahlášení obyvatelé způsobují potíže Číst článek

V současném pojmenování ulice vidí problém třeba starostka místní městské části Angela Morávková. S prosbou o upravení názvu ulice se na pražskou radnici obrátila i Lenka Lukáčková z Muzea Karla Zemana. Uvádí, že významných nositelů příjmení Zeman je mnohem víc.

Zdopravy.cz

Správa železnic už podruhé zrušila tendr na nový most přes Orlík. Informuje o tom server Zdopravy.cz. Oba dva tendry byly zrušeny, protože nabídky přesáhly maximální možnou cenu. Tu Správa železnic stanovila na téměř 458,5 milionu korun.

Železničáři měli v plánu začít stavět most už během loňska. Práce mají trvat zhruba čtyři roky. Nový most má vzniknout jen asi 10 metrů od toho původního. Jeho součástí má být oblouk o rozpětí 156 metrů – po dokončení se tak most zařadí mezi největší obloukové mosty v Česku, uvádí server.

Právo

V Česku přibývá rodiček s covidem-19. To je hlavní téma čtvrtečního Práva. Fakultní nemocnice v Motole už vyléčila ze syndromu PIMS, který se váže na covidové onemocnění, 21 dětí. Nejmladšímu bylo půl roku. Mladí pacienti taky často trpí obezitou.

Vyšší počet rodiček i dětí s koronavirem zaznamenala i Karlovarská krajská nemocnice. Deníku Právo to potvrdil její mluvčí Vladislav Podracký. Dodal taky, že většina z nich má mírný průběh. Mluvčí brněnské nemocnice u svaté Anny pro deník Právo uvedla, že většina z mladých hospitalizovaných pacientů je obézní. Někdy mívají i další přidružené choroby jako třeba hypertenzi.