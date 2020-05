Výběr z médií: premiérův nový poradce, podjatý asistent u soudu i rekonstrukce InterContinentalu

Ve středečním výběru z médií se dočtete, že premiéru Andreji Babišovi (ANO) nově radí v záležitostech bezpečnosti státu a armády veterán války z Afghánistánu. Petr Matouš podle Deníku N dosud sloužil u speciálních sil v Prostějově. Ústavní soudce Radovan Suchánek má podle Lidových novin nového asistenta. Ten na facebooku označil ekologické hnutí Děti země za teroristickou organizaci. Více si přečtěte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:57 13. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hotel InterContinental v Praze | Foto: VitVit | Zdroj: Wikimedia Commons | CC-BY-SA 4.0,©

Lidé, především senioři, se bojí chodit do lékáren. Podle regionálního Deníku se to projevuje na menším počtu předložených e-receptů. V minulých týdnech lékárny pocítily propad v počtu léků vydaných na e-recept. V lednu lékárníci vydali téměř devět milionů léků na e-recepty, v dubnu to bylo jen přes pět milionů.

„Třetina kapacity laboratoří leží ladem. Zaplní ji senioři.“ Tento titulek otevírá středeční vydání Práva. Podle zjištění deníku by nevyužité testy mohl stát distribuovat do domovů pro seniory. Aktuální testovací kapacity v českých laboratořích jsou okolo 15 000 testů na den. Asi pět tisíc testů ale zůstane každý den nevyužito kvůli malému počtu lidí, kteří se přijdou otestovat. Řeč je o tak zvaných PCR testech, u kterých se pacientovi provede výtěr z krku. Právě tyto testy by mohly dostat domovy pro seniory.

Virus mění soudy, řízení nově probíhají i online, nadepisují Hospodářské noviny článek. Zrychlí to mnoho případů. Novou praxi v něm ukazují na několika případech. Například v pondělí pražská soudkyně Monika Křikavová měla začít projednávat případ stamilionových úvěrových podvodů, ale musela ho hned odročit. Jeden z obžalovaných nemohl kvůli protipandemickým opatřením přijet z Bratislavy. Aby se taková situace neopakovala, odročila sice jednání na červen, ale dohodla se s advokátkou obžalovaného, že se její klient připojí přes aplikaci Skype.

Známý pražský hotel InterContinental kvůli pandemii koronaviru urychlí rekonstrukci a oproti původním plánům utlumí provoz už letos - upozorňuje na to Mf Dnes. Rozhodl to nový majitel hotelu – řetězec Fairmont. Hotel, v němž přespával například zpěvák Michael Jackson, americký prezident George Bush starší a další celebrity, už propustil 160 lidí. Zůstalo v něm asi padesát zaměstnanců pro zajištění údržby a technického provozu.

Titulkem Problém u Ústavního soudu: podjatý asistent uvádějí Lidové noviny článek o novém asistentovi ústavního soudce Radovana Suchánka. Tento soudce má řešit návrh skupiny senátorů vrátit ekologickým spolkům právo účastnit se stavebních řízení. A jeho nový asistent, který mu připravuje podklady, se na facebooku vyjádřil o jednom z ekologických hnutí velmi negativně. Označil ekologické hnutí Děti země za teroristickou organizaci.

Premiéru Andreji Babišovi (ANO) radí od tohoto měsíce v záležitostech bezpečnosti státu a armády veterán války z Afghánistánu. S odvoláním na mluvčího předsedy vlády Vladimíra Vořechovského o tom informuje Deník N. Podplukovník Petr Matouš dosud sloužil u speciálních sil v Prostějově. Tam sice nyní skončil, ale i v nové funkci zůstává vojákem. Od 1. května se stal podle mluvčího vojenským přidělencem v Úřadu vlády.