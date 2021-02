Výběr z médií: banky zavírají pobočky, konec platebních terminálů i nedostatek epidemiologů

V českém tisku se ve středu dočtete, že banky v Česku uzavřely loni rekordní počet poboček. Jen do loňského září podle dat České národní banky zaniklo skoro 200 poboček, píše regionální Deník. Pro příjem plateb už nebude podle Práva potřeba terminál, ale čeští prodejci si vystačí s mobilním telefonem a aplikací. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:17 17. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pro příjem plateb už nebude potřeba terminál, ale čeští prodejci si vystačí s mobilním telefonem a aplikací. Píše to středeční Právo (ilustrační foto) | Zdroj: Pixabay | CC0 Public Domain,©

Regionální Deník

Banky v Česku uzavřely loni rekordní počet poboček, informuje středeční regionální Deník. Jen do loňského září podle dat České národní banky zaniklo skoro 200 poboček. Může za to rostoucí obliba v elektronickém bankovnictví. To používá podle průzkumu bankovní asociace až 97 procent Čechů s přístupem k internetu.

Mf Dnes

Středeční Mf Dnes píše, že některá česká města zdražují nájmy bytů. Nejvíce si lidi v městských bytech připlatí v Praze, a to i 4000 měsíčně. Nájemné zvyšují ale třeba Plzeň nebo Zlín. Radnice reagují na nižší daňové příjmy. Ceny za městské byty ale představují i tak zlomek ceny oproti bytům vlastněných soukromníky.

Hospodářské noviny

Pouze tři lékaři ročně se po studiu medicíny rozhodnou specializovat se na epidemiologii. Dočtete se to v aktuálním vydání Hospodářských novin. Podle nich proto v Česku chybí mladá generace těchto specialistů a ještě více to ukázala pandemie koronaviru. Důvodem nezájmu je malá prestiž oboru i nízké platy.

E15

Česko dává dohromady peníze na letošní výdaje, dočtete se ve středečním deníku E15. Ministerstvo financí jen do poloviny února prodalo dluhopisy už za více než 44 miliard korun. To je trojnásobek oproti minulému roku. Důvodem je potřeba předzásobit se co největším množstvím peněz i kvůli letošnímu rekordnímu schodku.

Právo

Pro příjem plateb už nebude potřeba terminál, ale čeští prodejci si vystačí s mobilním telefonem a aplikací. Píše to středeční Právo, podle kterého je Česko jednou z prvních zemí v Evropě, kde bude funkce dostupná. Novinka pomůže třeba půjčovnám vodáckého vybavení, taxikářům nebo lékařům.