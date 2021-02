Výběr z médií: nový systém posílání peněz, nedostatek řemeslníků i nové realitní fondy

V pátečních novinách se dočtete, že v Česku by brzy mohl začít fungovat nový způsob posílání peněz. Místo čísla bankovního konta by lidé pro platbu mohli zadávat jen číslo telefonu, píše regionální Deník. Sehnat řemeslníka bylo mnohdy obtížné ještě před koronavirem. Situace se ale teď podle zjištění Mf Dnes dál komplikuje. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:16 19. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V Česku by brzy mohl začít fungovat nový způsob posílání peněz. Místo čísla bankovního konta by lidé pro platbu mohli zadávat jen číslo telefonu, píše regionální Deník (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Mf Dnes

Sehnat v Česku řemeslníka bylo mnohdy obtížné ještě před epidemií koronaviru. Situace se ale teď podle zjištění Mf Dnes dál komplikuje. Firmy se potýkají s nedostatkem zaměstnanců například kvůli karanténám nebo chybějícím pracovníkům ze zahraničí. Lidé nemůžou řemeslníky sehnat mnohdy i několik měsíců – v extrémních případech i rok. Čekací lhůta zpravidla závisí na typu zakázky, její velikosti nebo i regionu.

S online komunikací se státem pomohou banky. Portál občana by měl fungovat jako internetové bankovnictví Číst článek

Regionální Deník

V Česku by brzy mohl začít fungovat nový způsob posílání peněz. Informuje o tom regionální Deník. Místo čísla bankovního konta by lidé pro platbu mohli zadávat jen číslo telefonu. O změně teď jedná Česká národní banka s dalšími finančními ústavy. Fungovalo by to tak, že by zájemci poskytli své bance souhlas s propojením telefonního čísla s číslem účtu.

E15

Deník E15 si v pátečním vydání všímá, že v Česku roste počet nových realitních fondů. Ty sázejí na obavy bohatších Čechů z inflace. Navíc roste i hodnota majetku ve správě realitních fondů. Ta se loni zvýšila o víc než deset procent na celkem 41 miliard korun.

Koronavirus komplikuje i léčbu alkoholiků. Osobní setkání nejsou možná, řada lidí se k pití vrací Číst článek

Právo

Ze střech domů začal v těchto dnech kvůli oblevě padat sníh a led. Ten může poškodit zaparkovaná auta nebo dokonce zranit chodce. Ti za to ale můžou žádat odškodnění, za odklízení sněhu a ledu ze střechy domu je totiž odpovědný majitel nemovitosti. Podrobněji se o tom rozepisuje deník Právo.

Lidové noviny

Prodej alkoholu v Česku dál klesá, píšou páteční Lidové noviny. Kvůli vládním nařízením proti koronaviru se v obchodech a restauracích loni prodalo o 232 milionů litrů piva méně, lihovin pak o dva miliony litrů méně. Naopak vína ze situace vyšla nejlépe, pomohly tomu prodeje sektů. Nejhůř jsou na tom v současné době prodejci piva. Podle nejnovějších dat Generálního ředitelství cel klesla za loňský rok tuzemská spotřeba o víc než 14 procent. V přepočtu to znamená, že spotřeba na jednoho Čecha se propadla z předloňských 142 na 130 litrů.