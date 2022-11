Výběr z médií: krádeže paliv, sněmovna hledá kaplana a v Motole objevili falešného záchranáře

Lidové noviny v úterním vydání informují o rostoucím počtu případů krádeží benzinu a nafty. Podle zjištění Práva na dětském ARO v Nemocnici Motol pracoval falešný zdravotník a třeba Hospodářské noviny píší o hledání kaplana pro potřeby české Poslanecké sněmovny. Více si přečtěte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:50 22. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Krádeží paliv přibývá. Zloději cílí hlavně na kamiony, benzin a nafta ale mizí i z osobních vozů na sídlištích, varují Lidové noviny | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Lidové noviny

Krádeží paliv přibývá. Zloději cílí hlavně na kamiony, benzin a nafta ale mizí i z osobních vozů na sídlištích, varují Lidové noviny. Výjimkou ale nejsou ani třeba útoky na odstavené bagry, které mají velké nádrže. Škody můžou v některých případech jít až do statisíců korun.

Policisté letos evidují už 210 krádeží paliva z nádrží aut, loni jich bylo za celý rok zhruba 140. S největší pravděpodobností je to kvůli vysokým cenám pohonných hmot. Zlodějům přitom hrozí až pět let vězení, v krajním případě i osm. Dopadnout je se ale podaří jen zřídka. Řidiči navíc krádež paliva často nehlásí – buďto jim to za to nestojí, nebo si ani nevšimnou, že jim v nádrži ubylo.

Právo

Na dětském ARO v největší české nemocnici pracoval falešný zdravotník, dozvíte se v úterním Právu. V motolské nemocnici působil skoro tři roky, práci tam dostal díky zfalšovanému maturitnímu vysvědčení.

Třicetiletý Norbert pracoval kromě Motola také ve dvou záchranných službách. Minimálně dvěma zaměstnavatelům měl podle Práva předložit maturitní vysvědčení ze zdravotnické školy v Ostravě z oboru „praktická sestra“, skutečně přitom studoval obor asistent zubního technika.

Hospodářské noviny

Poslanecká sněmovna hledá kaplana, píší Hospodářské noviny. Sněmovní kancléř Martin Plíšek (TOP 09) by chtěl duchovního pro poslance sehnat do konce roku. Kaplani přitom mají být hned dva – jeden z katolické, druhý z protestantské církve. Právě po těch je mezi poslanci prý největší poptávka.

Věřící poslanci tuto snahu vítají. Kancléř Plíšek řekl, že nového sněmovního kaplana by mohla využít také horní komora Parlamentu. Sněmovní kaple funguje už šest let, tehdy si ji vybojovali lidovci, společně se zástupci ODS a TOP 09. Senát zatím svého vlastního duchovního nechce.

Mf Dnes

Dětský fond Organizace spojených národů (UNICEF) v Česku poskytne desítky milionů na rozvoj dětských ordinací. Tisíce rodin tak mají šanci najít lékaře pro své děti, píše Mf Dnes. Najít pediatra je v Česku problém, protože dětští lékaři stárnou a ubývá jich. Situace se navíc zhoršila po přílivu uprchlických rodin z Ukrajiny.

Do konce roku chce fond začít spolupráci s šesti fakultními zařízeními ve velkých městech, ale i s dalšími privátními ambulancemi. Podpořit tak chtějí péči až o 40 tisíc dětí v Česku.