Výběr z médií: ekologičtější benzín, úprava odměňování pěstounů i návrat orla mořského

V českém tisku se ve čtvrtek dočtete, že nejprodávanější benzin Natural 95 by už letos mohl být ekologičtější. Benzin s označením E5 totiž letos začne postupně nahrazovat E10, který vypouští méně škodlivin, píše regionální Deník. Ministerstvo práce a sociálních věcí podle Mf Dnes chystá úpravu novely o odměňování pěstounů. Někteří totiž kvůli změnám přišli o tisíce korun měsíčně. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:19 27. ledna 2022

Výuka dějepisu by v Česku mohla být do budoucna efektivnější. Tématu se věnují čtvrteční Hospodářské noviny. Přispět by k tomu mohl dvouletý pilotní projekt Dějepis+, který se odklání od obyčejného výkladu látky a podporuje děti v bádání. Zapojených je do něj - hlavně v devátých třídách - víc než 240 učitelů napříč Českem.

Nejprodávanější benzin na českých čerpacích stanicích - Natural 95 - by už letos mohl být ekologičtější. Všímá si toho regionální Deník. Benzin s označením E5 totiž letos začne postupně nahrazovat E10, který vypouští méně škodlivin. Přestože obecně řidiči nejspíš žádné změny nepostřehnou, majitelům starších aut by tato náhrada mohla přinést komplikace.

Ministerstvo práce a sociálních věcí chystá úpravu novely o odměňování pěstounů. Někteří totiž kvůli změnám přišli o tisíce korun měsíčně. Týká se to hlavně blízkých příbuzných svěřených dětí, upozorňuje Mf Dnes. Podle poslance hnutí ANO Aleše Juchelky, který byl spoluautorem návrhu, mají totiž příbuzní vyživovací povinnost.

Intenzivní zájem o obor, motivační dopis, odvaha, ale taky finance. I to jsou předpoklady, na jejichž základě se čeští studenti můžou dostat na prestižní zahraniční univerzity. Tématu se věnuje týdeník Ekonom. Právě finance ale můžou být pro studenty zásadní překážkou, roční školné se totiž v zahraničí může pohybovat od desetitisíců až po statisíce korun. To se týká třeba USA, Velké Británie nebo Švýcarska.

Do Česka se vrací orel mořský, píše o tom deník Právo. Podle odhadů u nás v současnosti žije zhruba 150 párů tohoto dravce, což je v této části střední Evropy pravděpodobně nejvíc v historii. Zahlédnout orly mořské je možné třeba v okolí jihočeských rybníků, na jižní Moravě kolem Nových Mlýnů, nebo taky v Podyjí na Znojemsku. Tam ornitologové v lednu napočítali osm orlů, tedy nejvíc za poslední skoro dvě dekády.