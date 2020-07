Výběr z médií: šéf BIS osobně pomohl k propuštění Čechů z Turecka, České dráhy sčítají ztráty

Propuštění Markéty Všelichové a Miroslava Farkase z Turecka se osobně zúčastnil šéf BIS Michal Koudelka, píší čtvrteční Lidové noviny. V deníku Právo si můžete přečíst, že se kvůli pandemii některým dodavatelům autodílů ještě zcela nepodařilo obnovit výrobu a Hospodářské noviny informují o dvoumiliardové ztrátě a plánovaném propouštění v Českých drahách. Více si přečtěte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:43 30. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Michal Koudelka, ředitel Bezpečnostní informační služby | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Lidové noviny

Propuštění dvou českých vězňů z Turecka se osobně zúčastnil šéf české kontrarozvědky Michal Koudelka, informují Lidové noviny. Markéta Všelichová a Miroslav Farkas dorazili do Prahy v pátek v podvečer vládním speciálem. O propuštění vězňů jednal už dřív s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem i český premiér Andrej Babiš (ANO). Klíčovou roli ale měla mít právě Bezpečnostní informační služba (BIS), která má dobré vztahy s tureckými bezpečnostními složkami.

Hospodářské noviny

Koronakrize zasáhla i České dráhy, národní dopravce očekává až dvoumiliardovou ztrátu, píší čtvrteční Hospodářské noviny. Mimořádná opatření se sice rozvolnila, cestujících a tržeb je ale oproti loňsku pořád méně. Dopravce tak plánuje šetřit a pravděpodobně to omezí některé zaměstnanecké výhody. Podle šéfa Českých drah Václava Nebeského by krize mohla mít vliv i na snižování stavů, o práci by mohly přijít až stovek lidí v administrativě. Škrtání se podle něj nedotkne strojvedoucích.

Právo

Kvůli koronavirové pandemii se některým zahraničním dodavatelům autodílů nepodařilo zcela obnovit výrobu. Z toho důvodu se teď na parkovištích automobilky Škoda Auto v Mladé Boleslavi hromadí nedokončená auta. Upozorňuje na to deník Právo. Chybí například těsnění nebo skupinová světla a sedačky. Podle informací deníku ale aktuální nedostatek dílů nemá vliv na dodací lhůty vozidel.