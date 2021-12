Výběr z médií: někteří lidé neví o konci Bohemia Energy, pravidla pro stavbu domů i změna v Tečce

V českém tisku se v pondělí dočtete, že desetitisíce lidí můžou skončit bez proudu. Po pádu skupiny Bohemia Energy totiž někteří jejich bývalí klienti stále nevědí, že přešli k dodavateli poslední instance, píší Lidové noviny. Nově postavené domy budou muset mít podle regionálního Deníku trojitá okna a silnější zateplení. Počítá s tím novela vyhlášky o energetické náročnosti budov. Více si přečtěte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:53 6. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Desetitisíce lidí můžou skončit bez proudu. Po pádu skupiny Bohemia Energy totiž někteří jejich bývalí klienti stále nevědí, že přešli k dodavateli poslední instance, píší Lidové noviny (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

E15

Investiční skupina PPF koupila ve Spojených státech parcely o rozloze tří Václavských náměstí. Informuje deník E15. Transakce v přepočtu za sedm miliard korun zahrnuje deset kancelářských budov a celkem 12,5 hektaru pozemků, na kterých je možné dál stavět komerční budovy. Společnost tak pokračuje ve své expanzi do Spojených států.

Hospodářské noviny

Do očkovacího portálu a aplikace Tečka se bude možné přihlásit přes SMS i po Novém roce. Píšou o tom Hospodářské noviny. Původně od ledna měl být přístup možný jen prostřednictvím Elektronické identity. Jednorázové SMS kódy ale ministerstvo zdravotnictví nakonec rušit nebude. Pro uživatele je to totiž jednodušší varianta. Změna by navíc mohla ještě víc zahltit informační linku 1221.

Regionální Deník

Nově postavené domy budou muset mít trojitá okna a silnější zateplení. Upozorňuje na to regionální Deník. Počítá s tím novela vyhlášky o energetické náročnosti budov, která bude platit od ledna příštího roku. Zpřísní se hlavně požadavky na úspory u rozlehlých nebo nevhodně orientovaných budov. A v takových případech se novostavby můžou prodražit.

Euro

Armáda stále čeká na obrněná vozidla za víc než pět miliard korun. Všímá si toho týdeník Euro. Původně je liberecký pluk chemické ochrany měl začít dostávat už od loňska. První kusy se ale na základnách objevují až teď. Za odklady můžou dopady lockdownů a protiepidemických opatření, ale taky požár ve skladech zbrojařů. Dodávky budou pokračovat až do roku 2023.

Lidové noviny

Desetitisíce lidí můžou skončit bez proudu, to je titulek Lidových novin. Po pádu skupiny Bohemia Energy totiž někteří jejich bývalí klienti stále nevědí, že přešli k dodavateli poslední instance. Energetické společnosti nezbývá než lidi a firmy dohledávat samy. Některé mluví až o detektivní práci. Energetické společnosti, které přijaly bývalé klienty Bohemia Energy, mluví o tom, že databáze kontaktů, kterou od skupiny získaly, nebyla v dobrém stavu.

Právo

Některé lékařské fakulty můžou kvůli náporu nastupujících studentů přečerpat své kapacity. Upozorňuje na to Právo. Nedostatek lékařů se vláda už před třemi lety rozhodla řešit významným navyšováním počtu studentů. Deník oslovil některé absolventy a vyučující na Univerzitě Karlově. Podle jejich výpovědí ale takové řešení vlády může negativně ovlivnit kvalitu výuky.