Výběr z médií: mezery v tendru na vozidla pěchoty, vodíkové vlaky i nárůst počtu narkomanů

V českém tisku se v pátek dočtete, že v požadované výbavě nových bojových vozidel pěchoty jsou mezery. Tendr se totiž táhne už od poloviny minulé dekády a naráží tak na cenový strop 52 miliard korun, který může kvůli inflaci a dražším energiím vzrůst až o třetinu, píše deník E15. Na šestnácti různých tratích v Česku by podle server zdopravy.cz v budoucnu mohly jezdit vodíkové vlaky. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:30 4. února 2022

Mf Dnes

Těžká karanténa narkomanů - to je titulek Mf Dnes. Ta upozorňuje, že v době pandemie koronaviru přišlo do některých center pro drogově závislé o několik desítek procent klientů víc než v době před koronakrizí. K nárůstu počtu narkomanů přispěla karanténa i nabídka drog v online prostředí.

Regionální Deník

V Česku roste zájem o speciální poštovní razítka, všímá si toho regionální Deník. Stále častěji Češi poptávají taky takzvanou Pohlednici Online, ve které zájemce pošle obrázek s vlastním textem elektronicky a Česká pošta ji adresátovi odešle v papírové formě. Loni tak doručila přes milion kusů, tedy o zhruba 100 tisíc víc než v roce 2019.

E15

Páteční deník E15 upozorňuje na mezery v požadované výbavě nových bojových vozidel pěchoty pro armádu. Tendr na 210 pásových vozidel se totiž táhne už od poloviny minulé dekády a naráží tak na cenový strop 52 miliard korun, který může kvůli inflaci a dražším energiím vzrůst až o třetinu.

Hospodářské noviny

Zákaz klecových chovů v Česku bude pro některé drůbežárny likvidační, dočtete se v Hospodářských novinách. Důvodem je nízká cena vajec, ale taky malá podpora ze strany státu. V současnosti je přitom zhruba 60 procent všech chovů právě těch klecových. Na výměnu technologií můžou drůbežáři dostat dotaci z programu rozvoje venkova.

zdopravy.cz

Na šestnácti různých tratích v Česku by v budoucnu mohly jezdit vodíkové vlaky, píše server zdopravy.cz. Pilotní analýza projektu, který vede Výzkumný ústav železniční, vychází z trati z Ústí nad Labem do Liberce, a to přes Děčín a Českou Lípu. Jak řekl předseda představenstva ústavu Martin Bělčík, vodík by mohl být alternativou pro diesel, a navíc by díky němu bylo možné propojit elektrifikované a neelektrifikované tratě. Posloužit by ale mohl i v případech plošného výpadku elektrické sítě.