Výběr z médií: obavy automobilek z brexitu bez dohody, čerpání z Fondu obnovy i omezení na Sněžce

V pondělním českém tisku se dočtete, že brexit bez dohody by mohl negativně ovlivnit český automobilový průmysl. Česko každoročně vyveze do Velké Británie přes 150 tisíc osobních aut, píše deník E15. Česko podle Deníku N jedná s Evropskou komisí o čerpání peněz z Fondu obnovy. Ten má zmírnit dopady koronavirové pandemie na ekonomiku. Česko chce z fondu zhruba dvě stě miliard korun. Více si přečtěte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:57 16. listopadu 2020

V Česku stoupá zájem o elektrokola. Zjistil to regionální Deník. V loňském roce se prodalo přes 80 tisíc modelů. Letos obchodníci zaznamenali nárůst až o 50 procent. Největší zájem je o terénní modely, které vyjdou zhruba na 50 tisíc korun nebo o městská elektrokola za zhruba 17 tisíc korun. Prodej elektrokol výrazně narostl hlavně během jarní koronavirové krize. Na kolo totiž mohli lidé vyrazit bez větších omezení.

Jarní karanténa mohla zlepšit výsledky umělého oplodnění. To je téma pro pondělní Hospodářské noviny. Podle údajů kliniky Unica vzrostl celkový počet úspěšných oplodnění o víc než 10 procent. Může za to hlavně zklidnění a úprava životního stylu. Lepší výsledky léčby pozorovali lékaři na klinice Unica hlavně u mladších pacientek mezi 32. a 35. rokem. Úspěšnost se meziročně zvýšila až o 18 procent.

Brexit bez dohody by mohl negativně ovlivnit český automobilový průmysl. Všímá si toho deník E15. Česko každoročně vyveze do Velké Británie přes 150 tisíc osobních aut. Británie se ale zatím s Evropskou unií nedohodla na podobě obchodních vztahů, českým výrobcům tak hrozí zavedení cel.

Krkonošský národní park chce od příštího roku regulovat počet návštěvníků na Sněžce. Zjistil to deník Právo. Na nejvyšší vrchol Česka by tak nově mohlo zhruba 3000 lidí denně. Sněžka patří k oblíbeným turistickým cílům - denně ji navštíví přes pět tisíc lidí. O víkendu to může být podle odhadů strážců parku až dvojnásobek. Taková zátěž je pro přírodu neúnosná a hrozí poškození vzácné arkto-alpínské tundry.

Česko jedná s Evropskou komisí o čerpání peněz z Fondu obnovy. Ten má zmírnit dopady koronavirové pandemie na ekonomiku. Všímá si toho Deník N. Česko chce z fondu vyžít zhruba dvě stě miliard korun. Některé projekty už ale komise zamítla. Český plán obnovy má celkem šest pilířů - například přípravu na dopady klimatické změny nebo zlepšení dopravní infrastruktury. Peníze by se podle Deníku N měly využít například na modernizaci české železnice, konkrétně na vybudování nového systému zabezpečení ETCS. Naopak finance na výstavbu silničních obchvatů nebo rekonstrukci Česko nedostane.