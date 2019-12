Výběr z médií: rozhovor s Barnierem, klesající popularita kryptoměn i železniční přejezdy

V českých médiích se v pondělí dočtete, že na odchodu Velké Británie z Evropské unie prodělají všichni. Hospodářským novinám to řekl hlavní evropský vyjednavač pro brexit Michel Barnier. Klesá popularita kryptoměn a podle deníku E15 se také propadl celý trh s nimi. V letošním listopadu měl čtvrtinovou hodnotu oproti začátku loňského roku. Více si přečtěte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:04 2. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bitcoin (ilustrační foto) | Foto: Benoit Tessier | Zdroj: Reuters

Mf Dnes

Správa šumavského parku chce řízeně vypalovat vřesoviště. Tématu se věnuje pondělní Mf Dnes. Jde o jednu z možností, jak pečovat o národní park. Vřesoviště se totiž nedají dlouhodobě udržovat jinak, uvedla správa parku.

E15

Konec kryptománie - s takovým titulkem přichází pondělní vydání ekonomického deníku E15. Upozorňuje na klesající popularitu mezi investory, i na propad celého trhu s kryptoměnami. V letošním listopadu měl podle serveru Coinmarketcap hodnotu asi 200 miliard dolarů. To je jen čtvrtina hodnoty oproti začátku loňského roku.

Euro

Na českých železnicích je přejezd v průměru na každém kilometru. Takové číslo nemá v Evropě obdoby, píše týdeník Euro. Mnoho z nich přetíná železnici, přitom je řidiči využívají minimálně - jsou totiž u účelových cest. Správa železnice je tak chce zrušit, v posledních letech tomu ale bránily hlavně obce. To by měla změnit novela liniového zákona, kterou před týden schválila vláda.

Hospodářské noviny

Na odchodu Velké Británie z Evropské unie prodělají všichni. Jak Britové, tak obyvatelé unie. Hospodářským novinám to řekl hlavní evropský vyjednavač pro brexit Michel Barnier. Obchod mezi Británií a unií se totiž zpomalí a ztíží ho kontroly na hranicích. A to i v případě, že Británie odejde po dohodě s unií.

Právo

Objem balíků s vánočními dárky může být letos rekordní. Pokud chtějí lidé nakoupit na Vánoce na internetu, měli by tak udělat co nejdříve. Různí přepravci garantují dodání balíků do Štědrého dne, pokud je obdrží asi týden předem. Tématu se věnuje pondělní Právo.