Výběr z médií: nezájem o brigády, žádost o kompenzace pro nemocnice a zákaz pro auta u škol

V českém tisku se v úterý dočtete, že Češi letos nemají zájem o brigády, píše Mf Dnes. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09 chce podle Deníku N po vládě kompenzace pro české nemocnice za víc než 1,4 miliardy korun. A některá města zakazují autům vjíždět do ulic u škol před začátkem vyučování, informuje Deník. Více se dozvíte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:12 21. června 2022

Deník N

Kompenzace českým nemocnicím za víc než 1,4 miliardy korun, ty chce podle Deníku N po vládě ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09. Důvodem jsou nespotřebované monoklonální protilátky na léčbu koronaviru.

Mf Dnes

Češi letos nemají zájem o brigády, tématu se věnuje Mf Dnes. Studenti si stále víc vydělávají během školního roku, firmám pak chybí třeba ukrajinští pracovníci. V porovnání s loňským rokem přitom podniky zaplatí brigádníkům zhruba o pětinu víc.

Deník

Některá česká města postupně zakazují autům vjíždět do ulic u škol před začátkem vyučování, píše o tom úterní Deník. Rodiče totiž stále častěji vozí děti autem a blokují tak dopravu. Radnice navíc chtějí v okolí škol klidné a bezpečné prostředí.

Hospodářské noviny

Evropská unie by měla politicky i finančně pomoct Ukrajině - v rozhovoru pro Hospodářské noviny a dalších pět evropských médií - to řekla šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Podle ní by Ukrajina neměla být padlým státem na hranicích Evropy.

Právo

Cena dřeva vzrostla v porovnání s rokem 2019 na víc než trojnásobek, upozorňuje na to úterní Právo. Důvodem je mimo jiné to, že se ve velkém vyváží do zahraničí. České domácnosti si tak před nadcházející topnou sezonou dělají zásoby.