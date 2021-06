Výběr z médií: Nejhnusnější místa v Brně, chladné jaro a europoslanci nechtějí jet do Štrasburku

Mf Dnes

V Česku bylo letos nejchladnější jaro za posledních 32 let – to je hlavní téma Mf Dnes. Ta má k dispozici data Českého hydrometeorologického ústavu, podle kterého byla během jarních měsíců průměrná teplota téměř o 2 stupně Celsia nižší než je obvyklé. Nejchladnějším měsícem byl duben s průměrnou teplotou 5,4 stupně Celsia.

Od začátku plošného měření teploty v roce 1961 se letošní jaro zapsalo mezi sedm nejstudenějších.

Naopak v posledních letech si Češi přivykli spíš na hřejivější jarní měsíce. Za to může tryskové proudění neboli jet stream. Jde o zlom mezi severním polárním vzduchem ze severu a teplým vzduchem z jihu. Podle vedoucího centrálního předpovědního pracoviště Českého hydrometeorologického úřadu Jana Šrámka letos ležel jet stream mnohem jižněji a do Čech proto proudil chladný vzduch ze západu a severu.

Regionální deník

Brněnské Turistické informační centrum letos odstartovalo novou komentovanou prohlídku s názvem Nejhnusnější místa v Brně. Téma sobotního Regionálního deníku. Prohlídky vedou například přes hlavní nádraží, Římské náměstí nebo Františkánskou ulicí. Cílem je poukázat na nedostatky města a pokusit se je vylepšit.

V Brně jsou problematická místa hlavně jižním směrem od centra, poznamenal brněnský průvodce Michal Doležel. Dodal, že ošklivá místa v Brně vybral před první prohlídkou asi za deset minut. Podle něj je například uprostřed Římského náměstí soukromý pozemek, který je ohrazený a slouží jako privátní parkoviště ve veřejném prostoru. Se zahrnutím náměstí do neošklivějších míst v Brně ale nesouhlasí třeba Marta Pořízová, která v Brně pracuje. Na seznam by místo toho zařadila spíš podchod u ulice Krásného.

Aktuálně.cz

Řada poslanců odmítá jet do Štrasburku na pravidelné zasedání europarlamentu. S tématem přichází server Aktuálně.cz. Poslancům se nechce do Francie, místo do obvyklého Bruselu, kvůli pandemii koronaviru. Mnoho z nich, nebo jejich asistentů, by navíc po návratu muselo do karantény. Francie se europoslance snaží nalákat na očkování proti koronaviru.

Členové Evropského parlamentu by museli nastoupit do karantény podle podmínek ve svých domovských zemích. Francouzská vláda proto chce zajistit těm, kteří na sněm přijedou, očkování proti nemoci covid-19. V mnoha zemích je totiž vakcína stále nedostupná. Ani tento krok ale zřejmě účast na zasedání europarlamentu nezvýší. Pro politiky by totiž i po naočkování stále platila omezení, která se v Evropě vztahují na každého, kdo překročí hranice svého státu.

Právo

V Česku přibývá lidí, kteří jezdí po dálnici, aniž by za to zaplatili. Informuje o tom sobotní Právo. Od začátku roku policisté a celníci zaregistrovali takových řidičů už téměř 15 tisíc. Za tento přestupek jim rozdali pokuty celkem za skoro 17 milionů korun. Od roku 2019 se počet přistižených neplatičů na dálnicích zdvojnásobil.

Samotné kontroly na silnicích se pro celníky i policisty změnily. Ještě do loňského roku kontrolovali nálepku na předním skle auta. Teď už jsou ale v terénu vybaveni kamerami a počítačem, který je propojený se systémem elektronických známek a můžou tak ihned zjistit, jestli má řidič poplatek uhrazený. Neplatiče mohou odhalit také díky záznamům na mýtných branách, které poznávací značky monitorují.