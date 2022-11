Výběr z médií: levnější starší byty, dražší vodné a stočné až o třicet procent a vyšší ceny kaprů

Stát chystá registr sexuálních delikventů. Kdo bude v evidenci, nesmí pracovat s dětmi

Kdo a jak by rozhodoval o zápisu pachatelů do registru, ještě není rozhodnuté. Ve hře jsou dvě varianty. Podle jedné by se na seznam dostávali pachatelé automaticky, podle druhé by rozhodoval soud.