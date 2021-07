Výběr z médií: bytové restaurace, překvapená zvířata v zoo i nové motoráky na Moravě

Zvířata v zoo překvapil návrat lidí po koronavirové uzávěře. Lidovým novinám to řekl ředitel pražské zoologické zahrady Miroslav Bobek. Sobotní Deník se věnuje konceptu bytové restaurace. Na webu Zdopravy.cz se dočtěte o motorových vlacích nové řady 811, které by měly do konce září jezdit po Moravskoslezském kraji. Více ve výběru z médií, který připravil Radiožurnál. Praha 7:28 31. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Makak vepří | Zdroj: Zoo Praha

Lidové noviny

Sobotní Lidové noviny píší třeba o tom, jak zvířata překvapil návrat lidí do zoo po koronavirové uzávěře. Deníku to řekl ředitel pražské zoologické zahrady Miroslav Bobek. Nejdřív si totiž zvířata zvykla i na to, že na ně nikdo nekouká. Návštěvníky totiž obvykle berou jako rozptýlení.

Zdopravy.cz

Čtrnáct motoráků nové řady 811 by mělo do konce září jezdit po Moravskoslezském kraji. O tom se můžete dočíst na webu Zdopravy.cz. České dráhy už deset vozů mají, další čtyři se na trať přidají koncem léta. Známá předchozí řada vínových motoráků prošla výraznou modernizací.

Nové vlaky řady 811 mají nový motor a taky jsou vybavené klimatizací. Cestou se můžete připojit k Wi-fi nebo si dobít mobilní telefon.

Deník

Vymyslet menu, uvařit ho, pozvat lidi přes sociální sítě k sobě domů a čekat, kdo se přijde najíst. Tak ve zkratce funguje světový fenomén takzvaných bytových restaurací. Jeho koncept vysvětluje regionální Deník. Na Západě je otevírají nadšenci do gastronomie, v Česku se ale běžně se u cizích lidí doma nenajíte.

Jedním z důvodů, proč bytové restaurace nejsou v Česku tak rozšířené, může být složitá legislativa. Svůj byt by hostitel musel mít pro takové účely zkolaudovaný, a to nemusí být vůbec reálné. Někteří by tak restauraci provozovali nelegálně, a proto se do toho raději vůbec nepustí. Dalším důvodem může být podle deníku česká povaha. Ta je spíše uzavřenější, navíc vaření u sebe doma pro cizí hosty rozhodně není nic pro introverty.