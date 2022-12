Výběr z médií: zlevňování bytů, rostoucí ceny potravin a rady pro boj se škodlivými zvyky

V českém tisku se v pátek dočtete o zlevňování bytů. Téma Hospodářských novin. Růst cen potravin se naopak podle Mf Dnes nezastaví. A Deník N se snaží napovědět, jak se zbavit některých zdraví škodlivých zlozvyků. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:56 30. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Byty by v příštím roce mohly podle Hospodářských novin zlevnit až o 10 procent (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Deník N

Návod na lepší život, to je velké téma pátečního Deníku N. Snaží se napovědět, jak se zbavit některých zdraví škodlivých zlozvyků. Třeba s kouřením by měl člověk přestat klidně ze dne na den. Podle specialistky na léčbu závislosti na tabáku Evy Králíkové je to jednodušší než kouření postupně omezovat.

Mf Dnes

Růst cen potravin se zřejmě úplně nezastaví. Rozebírá to Mf Dnes. Podle deníku bude záležet hlavně na cenách energií v příštím roce. Některé komodity by ale mohly dál zdražovat. Třeba cenu kuřecího masa negativně ovlivňuje vlna ptačí chřipky.

Deník

Pro kánoe a rafty, ale i pro některá auta začnou příští rok platit nová pravidla, připomíná Deník. Vodáci už si budou moct dát beztrestně na vodě pivo nebo víno. A majitelé veteránů zřejmě budou muset povinně dojíždět na technickou kontrolu.

Hospodářské noviny

Byty by v příštím roce mohly zlevnit až o 10 procent, píšou na titulní straně Hospodářské noviny. Dodávají ale, že lidé budou mít dál problémy s drahými hypotékami. Na vlastní bydlení tak proto dosáhne méně lidí.

Euro

Třetina firem v Česku hledá před koncem roku ztracené faktury. Všímá si toho ekonomický server Euro. Pokud firmy ztracené faktury nenajdou, musejí je odepisovat. Podle Eura tak můžou přijít až o jednotky milionů korun. Společnostem by mohla pomoct digitalizace účetnictví. Víc než polovina faktur ale stále existuje pouze v papírové podobě.