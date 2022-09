Výběr z médií: byty zlevnily, problémy pěstitelů chmele i lepší cestování vozíčkářů na železnici

V českém tisku se ve středu dočtete, že byty o prázdninách zlevnily. Důvodem je i zpřísnění pravidel pro poskytování hypoték, kvůli kterým o byty není takový zájem, píší Hospodářské noviny. Pěstitelé chmele v Česku mají podle deníku E15 problém. Letos očekávají rekordně nízkou úrodu. Farmáři sklidí podle odhadů asi čtyři tisíce tun chmele, tedy o polovinu míň než loni. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:23 14. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pěstitelé chmele v Česku mají problém. Letos očekávají rekordně nízkou úrodu. Farmáři sklidí podle odhadů asi čtyři tisíce tun chmele, tedy o polovinu míň než loni (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

E15

Pěstitelé chmele v Česku mají problém. Letos očekávají rekordně nízkou úrodu. Farmáři sklidí podle odhadů asi čtyři tisíce tun chmele, tedy o polovinu míň než loni. Upozorňuje na to deník E15. Podle něj českým chmelnicím hrozí zánik. I proto, že mají zemědělci vyšší výdaje na energie, hnojiva a mzdy, ale tržby se přitom nezvyšují. Zemědělci mají totiž uzavřené dlouhodobé smlouvy, které s nižšími výnosy nepočítají. Zemědělci proto chtějí jednat třeba s pivovary o částečných kompenzacích.

Žatecký chmel čeká po loňském rekordu jedna z nejhorších sklizní. Situaci ještě zhoršují ceny energií Číst článek

Lidové noviny

Při kterých sportech vás pojišťovna nepojistí? Tomu se věnují středeční Lidové noviny. U některých sportovních aktivit pojišťovny vyžadují dodatečné připojištění a některé sporty pojišťovna nepojistí vůbec. Jsou to třeba letecké sporty, skoky a lety na lyžích nebo třeba potápění pod ledem. Mezi sporty, které pojišťovny považují za rizikové - tedy za sporty, u kterých je zranění pravděpodobnější - patří třeba jízda na koni, vodní lyžování, ale taky třeba hokej. Naopak bezproblémové sporty jsou podle Lidových novin plavání nebo třeba veslování.

Mf Dnes

Ministerstvo dopravy plánuje zlepšit podmínky pro přepravu vozíčkářů na železnici. Uvádí to Mf Dnes. Novela zákona, která vychází z evropského nařízení, slibuje právo pohybově postižených osob na asistenci při nastupování a vystupování na celé železnici. Česká infastruktura ale na takové nařízení není připravena, a to zejména na regionálních tratích, kde jsou v přepravě handicapovaných velké rozdíly mezi kraji. U dálkových spojů umožňuje přepravu vozíčkářů podle deníku asi polovina z nich.

Investice do nemovitostí? Recese může způsobit pokles cen i o 20 procent, varuje ekonom Číst článek

Hospodářské noviny

Byty o prázdninách zlevnily. V krajských městech zlevnily nejvíce v Českých Budějovicích a Ostravě. To je téma Hospodářských novin. Ceny klesají i kvůli zpřísnění pravidel pro poskytování hypoték, kvůli kterým o byty není takový zájem. I přesto jsou ale byty drahé, metr čtvereční stojí v Praze i v Brně přes 100 tisíc korun. Zlevňování by ale podle deníku mohlo pokračovat. Jediným krajským městem, ve kterém byty zdražily, je Olomouc.

Právo

Žáci a studenti, kteří se hlásí na střední školy, by si mohli podat více přihlášek. Uchazeči si v současnosti můžou podat dvě přihlášky. Ministr školství Vladimír Balaš z hnutí STAN chce tento počet změnit a do budoucna by si zájemci mohli podat třeba i neomezený počet přihlášek. Informuje o tom deník Právo. Balaš ale počítá s tím, že by se podávala jednotná elektronická přihláška, ve které by žáci uvedli několik škol seřazených podle priorit. Taková forma přihlášky zatím ale nefunguje.