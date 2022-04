Výběr z médií: problém s prodejem bytů ve Varech, vývojáři hry Stalker v Praze i dovolené za loňské ceny

V českém tisku se ve středu dočtete, že Rusové mají problém s prodejem bytů v jejich oblíbené české destinaci Karlových Varech. Za nemovitosti si říkají moc peněz, píšou Hospodářské noviny. Do Česka se kvůli válce stěhují z Ukrajiny i odborníci na IT. Podle informací deníku E15 se do Prahy přesouvá třeba firma GSC Game World, tvůrce hry Stalker. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 8:56 6. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rusové mají problém s prodejem bytů v jejich oblíbené české destinaci Karlových Varech (na snímku). Za nemovitosti si říkají moc peněz, píší Hospodářské noviny | Foto: Filip Harzer | Zdroj: Český rozhlas

Hospodářské noviny

Rusové mají problém s prodejem bytů v jejich oblíbené české destinaci Karlových Varech. Píšou o tom středeční Hospodářské noviny. Podle deníku si ruští majitelé za nemovitosti říkají moc peněz a prodeje navíc komplikují sankce uvalené na Rusko kvůli agresi na Ukrajině.

Miliardář Jevtušenkov i moskevská radnice. Zmapovali jsme luxusní hotely majitelů z Ruska Číst článek

E15

Do Česka se kvůli válce stěhují z Ukrajiny i odborníci na IT. Podle informací deníku E15 se do Prahy přesouvá třeba firma GSC Game World. Vývojáři videoher utíkají před válkou z Kyjeva a pokračování jejich hry Stalker tak nejspíš z části vnikne v Česku.

Mf Dnes

Letní dovolené budou za loňské ceny – takový titulek má středeční vydání Mf Dnes. Zájezdy podle deníku citelně nepodraží. Výrazný ale bude odliv turistů ze zemí blízkých konfliktu na Ukrajině. Navzdory růstu cen pohonných hmot cestovní kanceláře skokové zdražování zájezdů nechystají. Ubytovací kapacity i dopravu mají totiž nasmlouvané na rok dopředu.

Falešný dermatolog z Chile tvrdí, že jde o spiknutí. Potřebná licence chybí lékařům i na jiných klinikách Číst článek

Regionální Deník

Českým rybám chybí přechody. Tak o tom se můžete dočíst ve středečním vydání regionálního Deníku. Nejde ale o chybu, rybí přechody neboli taky takzvané rybochody totiž umožňují pstruhům, parmám nebo jeseterům překonat migrační bariéry na tuzemských řekách. Na plánované stavby ale chybí finance.

Lidové noviny

V dobách, kdy pandemie covidu-19 sílila, mnozí pacienti čekali na neakutní operace dlouhé měsíce. Většina zdravotnických pracovišť totiž omezovala provoz. V estetické medicíně tomu bylo přesně naopak a zájem o plastické operace prudce rostl. Informují o tom středeční Lidové noviny.