Výběr z médií: řešení bytové krize, méně zákazníků u benzinových stanic a zájem o potravinové banky

Česká města skupují byty od developerů i jednotlivců, chtějí tak řešit bytovou krizi. Téma pro deník E15. Kvůli omezení volného pohybu mezi okresy klesá počet zákazníků u benzinových pump, píší Lidové noviny. A deník Mf Dnes se věnuje rekordnímu zájmu o potravinové banky. Více ve výběru z médií, který připravil Radiožurnál. Praha 7:28 8. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká města začala skupovat byty od developerů i jednotlivců (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

E15

Města a obce našla nový způsob řešení bytové krize, píše deník E15. Začaly proto skupovat nemovitosti od developerů i jednotlivců. Chtějí tak dodržet své sliby z komunálních voleb.

Jako první začal před dvěma lety byty vykupovat Chomutov. V roce 2019 město kupovalo byty za zhruba 600 tisíc korun, teď je to i 900 tisíc. A třeba v Ústí nad Labem koupila radnice za 61 milionů korun budovu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, ta má sloužit jako bydlení pro seniory, uvádí E15.

Hospodářské noviny

Akcie dlouhodobě porostou. To je titulní článek pondělních Hospodářských novin. Podle deníku za to může fakt, že na trh stále proudí velké množství peněz z centrálních bank. Přitom loni po propuknutí pandemie akciové trhy prudce klesaly, od té doby ale platí rostoucí trend, který by měl pokračovat i letos.

Některé firmy loni navzdory pandemii zaznamenaly výrazný úspěch. Třeba hodnoty akcií Tesly, čínské automobilky NIO nebo biotechnologické společnosti Moderna stouply o stovky procent. Díky levným penězům centrálních bank ale neposilují pouze technologické společnosti, ale taky tradiční průmyslové podniky.

Lidové noviny

Pumpaři si kvůli vládním opatřením stěžují na nízký odbyt pohonných hmot. Téma pro Lidové noviny. Řidiči totiž nemohou vyjet mimo okres, a tak tankují méně. Některé sítě čerpacích stanic tak aktuálně hlásí až o polovinu menší tržby.

K padající spotřebě pohonných hmot přispívá kromě koronavirové krize taky zdražování ropy. Třeba benzin za poslední týden zdražil skoro o 50 haléřů, nafta o 40, dodávají Lidové noviny.

Mf Dnes

Potravinové banky zažívají rekordní odběry. Kvůli dopadům koronavirové krize je navíc čím dál častěji využívají i lidé ze střední třídy, píše deník Mf Dnes. Dříve pomáhaly hlavně seniorům nebo samoživitelkám.

Například pražská pobočka ještě předloni dodávala balíčky do 140 různých zařízení, loni to bylo už 270. A výrazně přibylo taky balíčků pro jednotlivce. V roce 2019 si je vyzvedávalo 20 až 30 lidí za den. Aktuálně je to ale v průměru 150 balíčků za den.

Deník N

Při výstavbě sjezdovky v pražské Chuchli hrozí střet zájmů, informuje Deník N. Ten zjistil, že pozemky pod plánovanou sjezdovkou na okraji Prahy vlastní společnosti spojené s miliardářem Pavlem Tykačem. Investor je navíc nadále tajný, jisté je že do projektu má vložit skoro 5 miliard korun.

Areál má vyrůst vedle dostihového závodiště. Vedení Prahy bude o výstavbě rozhodovat v příštích týdnech. Právě tady ale hrozí zmíněný střet zájmů. Manželka radního Jana Chabra z uskupení Spojené síly pro Prahu je totiž nevlastní dcera Pavla Tykače, a je napojená na jeho rodinný byznys, připomíná Deník N.

Právo

Kvůli covidu si senioři sahají na život. Tématu se věnuje deník Právo. Ten připomíná několik případů z nedávné doby, kdy se senioři pokusili kvůli izolaci a nulovému kontaktu s okolím o sebevraždu, všechny ale měly nakonec dobrý konec.

Například Šumperská nemocnice během pandemie řešila už několik případů, kdy si izolovaní senioři sáhli na život. Hlavním faktorem je izolace a téměř žádný kontakt s blízkými.