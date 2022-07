Výběr z médií: pomoc s převozem surovin z Ukrajiny, nárůst případů neštovic a bioplynová stanice

V pondělním tisku se dočtete, že se ČD Cargo podílí na převozu surovin z Ukrajiny, píše deník E15. Podle Mf Dnes se Česko potýká s největším nárůstem planých neštovic za posledních deset let. A Deník N přináší příběh vesnice, která má už 16 let levnější energie díky vlastní bioplynové stanici. Více ve výběru z médií, který připravil Radiožurnál. Praha 7:01 18. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít ČD Cargo | Zdroj: Profimedia

E15

Železniční dopravce ČD Cargo pomáhá s převozem surovin z Ukrajiny. Všímá si toho ekonomický deník E15. Společnost vypraví týdně třináct vlaků, nejčastěji převáží obilí nebo železnou rudu. Od začátku války už společnost ČD Cargo převezla z Ukrajiny přes 2,5 milionů tun zboží. V meziročním srovnání to je o půl milionu tun více.

Mf Dnes

V Česku je nejvíc planých neštovic za posledních deset let. To je titulek Mf Dnes. Častější jsou taky další onemocnění jako spála, svrab nebo střevní virózy. Lékaři letos zaznamenali 42 tisíc případů planých neštovic. To je téměř devětkrát více než za stejné období loni.

Deník N

Obyvatelé Kněžic na Nymbursku platí za teplo už 16 let stejnou cenu. A to díky bioplynové stanici, na kterou je připojených 94 procent domácností. Téma pro Deník N. Obdobu zemního plynu si vesnice vyrábí pomocí biologicky zpracovatelného odpadu, ze kterého v nádržích vychází methan a oxid uhličitý, tedy bioplyn. Dvakrát až třikrát týdně odpady do vesnice přiváží dodávka s kapacitou pět tun. Ta v okruhu dvaceti kilometrů objíždí supermarkety, nemocnice nebo školy, které poskytují například zbytky jídel. Do bioplynové stanice je možné dát taky spadané listí, hnůj nebo třeba prošlé potraviny.