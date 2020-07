Výběr z médií: levnější voda v Česku, konec těžby uhlí přijde dřív a efektivnější hromadná doprava v Praze

Černé uhlí se přestane těžit dříve, než se čekalo. Stát to vyjde na skoro 14 miliard, píšou Hospodářské noviny. Lidové noviny se věnují zlevnění vody ve většině českých měst. Deník E15 upozorňuje na projekt zefektivnění pražské MHD, postarat se o to má ostravská firma. Více se dočtete ve výběru z médií, který připravil Radiožurnál. Praha 7:08 22. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Konec těžby černého uhlí v Česku přijde dřív a bude výrazně dražší (ilustrační foto). | Foto: benscherjon/CC0 Creative Commons | Zdroj: Pixabay

Mf Dnes

V Česku vzniká projekt, který by měl sledovat zdravotní následky pacientů s koronavirem po ukončení léčby. Věnuje se mu Mf Dnes. Některé zahraniční studie totiž upozorňují, že nový koronavirus může poškozovat plíce a srdce, způsobit vznik mikroskopických krevních sraženin nebo vést k cukrovce.

Lidové noviny

Ve většině českých měst zlevnila v květnu voda. Ukazuje to analýza ministerstva financí, kterou rozebírají Lidové noviny. Rezort v dokumentu zkoumá, jak se na ceny pro spotřebitele promítl pokles DPH u vodného a stočného. V průměru je voda v Česku levnější o 4 koruny.

E15

Ostravská firma by měla pomoct zefektivnit pražskou MHD. Píše deník E15. Společnost má dodat software, který využívá anonymizovaná data od mobilních operátorů o pohybu lidí po Praze. To má přispět k přesnějšímu plánování linek. Celý projekt by měl stát 48 milionů korun.

Deník

Počet lidí s revmatoidní artritidou v Česku za posledních osm let vzrostl o šedesát procent, upozorňuje Deník. V současnosti se s nemocí potýká přes 90 tisíc lidí. Do roku 2025 by jich podle deníku mohlo být až 143 tisíc. Revmatoidní artritida nejčastěji postihuje lidi mezi 45 a 65 lety, cituje Regionální Deník šéfa zdravotnických statistiků Ladislava Duška. Dvakrát až třikrát je nemoc častější u žen. Mezi příznaky patří například bolest nebo otoky kloubů, ale taky teplota, únava nebo hubnutí.

Hospodářské noviny

Konec těžby černého uhlí v Česku přijde dřív a bude výrazně dražší, než se čekalo. Hospodářské noviny mají k dispozici vládní dokument, podle kterého by se suma mohla v letech 2021 až 2035 vyšplhat na bezmála 14 miliard korun. Zaplatí ji stát. Před dvěma lety zástupci těžařů odhadovali, že bude stačit pět miliard, a státní OKD si původně tyto peníze mělo vydělat samo. Vedení firmy teď vládě navrhuje, aby se většina dolů zavřela už na konci příštího roku.