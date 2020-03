Výběr z médií: zámek Zelená Hora bude veřejnosti otevřený, falešné inzeráty a žáci se vyhýbají tělocviku

Organizované gangy lákají z lidí desetitisíce na falešné inzeráty na pronájmy bytů, píše Mf Dnes. Deník Právo informuje o tom, že bude zámek Zelená Hora u Nepomuku pravidelně otevřený pro veřejnost, jeho interiéry i exteriéry budou předělány tak, aby vypadaly jako ve filmu Černí baroni. Regionální Deník píše o tom, že i když žáci ve školních kroužcích sportují, tělocviku se vyhýbají. Více se dozvíte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:03 7. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zelená Hora na Nepomucku | Foto: Wikipedia, public domain - volné dílo, Martina Cimflová

Mf Dnes

Falešné inzeráty na pronájmy bytů lákají z lidí desetitisíce. Stojí za nimi nejčastěji gangy, které nabízejí zařízené byty, ve skvělé lokalitě za výhodné ceny. Problém je v tom, že snímky bytů neodpovídají realitě, jsou stažené ze stránek hotelů a inzerovaný byt vlastně vůbec neexistuje. Téma sobotní Mf Dnes.

Výběr z médií: náborová kampaň policie, pozemky kolem metra D a změna zemědělských postupů Číst článek

Lidové noviny

Masarykově knihovně chybí peníze na katalog, vědci proto nemůžou začít s bádáním. Lidové noviny připomínají, že knihovna na to dostala v roce 2017 od Sobotkovy vlády 14 milionů korun. To ale byla jen polovina potřebné částky, a tak knihovna skoro po 90 letech stále ještě neotevřela. Badatelé s prací nemůžou začít kvůli tomu, že zatím knihovníci nedokončili katalogizaci všech svazků, kterých je v knihovně asi 190 tisíc.

Právo

Zámek Zelená Hora u Nepomuku bude poprvé v historii pravidelně otevřený pro veřejnost. Konkrétně od začátku května až do konce srpna, a to vždy od pátku do neděle. Sobotní Právo dodává, že interiéry i exteriéry se předělají tak, aby vypadaly jako ve filmu Černí baroni. Můžete se tak těšit třeba na Jana Žižku se samopalem v zámeckém kostele.

Regionální Deník

Žáci sice sportují ve školních kroužcích, tělocviku se ale ve školách vyhýbají, informuje Deník. Doporučení pro pohybovou aktivitu dokonce plní méně než pětina žáků. Ti pak mají kvůli nedostatku pohybu často potíže s nadváhou.

Podle vedoucího týmu výzkumníků Univerzity Palackého v Olomouci Michala Kalmana nechtějí děti na tělocvik chodit, protože je pro ně tento předmět nezajímavý. Když je navíc dítě obézní, dostane od lékaře omluvenku z tělesné výchovy. Situaci by tak podle Kalmana nepomohlo zlepšit ani povinné zařazení třetí hodiny tělesné výchovy.