Výběr z médií: Česká zbrojovka v Arkansasu, pilotní provoz registru hazardních hráčů i normy nanoroušek

V českém tisku se ve středu dočtete, že do konce letošního roku chce Česká zbrojovka spustit výrobní závod v americkém Arkansasu. Původně přitom chtěla s přípravou začít o několik měsíců dřív, píše deník E15. V úterý podle Práva spustilo ministerstvo financí pilotní provoz registru hazardních hráčů. Měl by pomoct s regulací hazardu v Česku. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:22 16. září 2020

Mf Dnes

Policisté v loňském roce řešili skoro 200 tisíc trestných činů. Data o kriminalitě ale podle ministerstva vnitra nevypovídají o skutečném stavu. Řadu trestných činů totiž nikdo nenahlásí, je proto potřeba vzít v úvahu i takzvaný index rizikovosti. Ten se posuzuje podle míry nezaměstnanosti, výše platů a množství vyplácených dávek v určité oblasti. Dočtete se ve středeční Mf Dnes.

Deník N

Ministerstvo zahraničí navrhuje kandidaturu Česka do Arktické rady. Členství v ní by podle ministerstva posílilo postavení země mezi státy Evropské unie a NATO. Kandidatura teď bude záviset na schválení vlády v následujících týdnech, v květnu příštího roku pak na souhlasu všech osmi členských zemí rady, mezi které patří třeba USA, Dánsko, Švédsko, Island nebo Rusko. Tématu se věnuje Deník N.

Hospodářské noviny

Na základních školách by mělo přibýt hodin informatiky a základů programování - dočtete se ve středečních Hospodářských novinách. Na nový systém, ve kterém bude informatika povinná ve všech ročnících druhého stupně, by měly školy najet od začátku příštího školního roku. Ředitelé škol momentálně jednají s ministerstvem školství o tom, které předměty by mohla informatika částečně nahradit.

Lidové noviny

Česko je velkovýrobcem nanoroušek, které dokážou zachytit až 99 procent neviditelných částic koronaviru. I když je český průmysl schopný měsíčně vyrobit miliony těchto ochranných pomůcek, chybí normy, které by stanovily jejich kvalitu a tomu odpovídající cenu. Podle zjištění Lidových novin by ale podklady k technické normě měly být dostupné do konce září.

E15

Do konce letošního roku chce Česká zbrojovka spustit výrobní závod v americkém Arkansasu - dočtete se ve středeční E15. Původně přitom chtěla s přípravnými pracemi začít o několik měsíců dřív, budování závodu ale brání dlouhodobá cestovní omezení mezi Spojenými státy a Evropou.

Právo

V úterý spustilo ministerstvo financí pilotní provoz registru hazardních hráčů. Měl by pomoct s regulací hazardu v Česku. Osoby v úpadku nebo lidé v hmotné nouzi, kteří pobírají dávky, se totiž kvůli evidenci v rejstříku nedostanou k hazardním hrám. Ostrý provoz by měl být spuštěný 20. prosince. Tématem se zabývá deník Právo.