Výběr z médií: hospodaření Českých drah, vakcíny zdarma a zákon proti šíření dezinformací

V českém tisku se ve středu dočtete, že České dráhy platí podle deníku E15 miliardy korun navíc za zdražující se trakční elektřinu a naftu. Stát chce nabízet některé vakcíny zdarma, píše Mf Dnes. A ministerstvo už má první verzi zákona proti šíření dezinformací, informuje Právo. Více se dozvíte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 8:41 8. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jak hospodaří České dráhy? (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

E15

České dráhy platí miliardy korun navíc za zdražující se trakční elektřinu a naftu – a to v době, kdy těžce prodělávají. Upozorňuje na to středeční deník E15. Společnost tak s předstihem jedná o externím financování, kterým chce pokrýt vysoké výdaje.

Mf Dnes

Od srpna má běžet očkovací kampaň. Čtvrtá dávka je pro starší lidi nezbytná, říká vakcinolog Chlíbek Číst článek

Počet lidí s očkováním v Česku dál klesá, píše Mf Dnes. Důvodem může být pandemie koronaviru, během které Češi další druhy vakcinace neřešili nebo odkládali. Stát tak chce nabízet některé vakcíny zdarma.

Ze zdravotního pojištění by mělo být na podzim hrazené třeba očkování proti koronaviru. Lidé starší 50 let mají nově plně hrazené očkování proti klíšťové encefalitidě, to doteď nebylo hrazeno vůbec. Seniorům nad 65 let pak stát zaplatí všechny dostupné chřipkové vakcíny. A třeba u meningokoků stát rozšířil možnosti očkování.

Deník N

Lidé by mohli platit důchodové pojištění kratší dobu. O návrhu ministerstva práce a sociálních věcí píše středeční Deník N. Nově by se tak mohli Češi účastnit důchodového pojištění jen 25 let, teď je to o deset let víc.

Hospodářské noviny

Česko nestihne schválit zákaz jednorázových plastových výrobků, všímají si toho Hospodářské noviny. Zákaz měl platit od 1. července, poslanci ale nestihnou zákon projednat tak rychle. Česku proto hrozí sankce od Evropské komise.

Deník

Město Broumov se chce stát centrem evropské kultury, které Česku připadne v roce 2028, dočtete se v Deníku. Soupeřit bude s dalšími třemi českými krajskými městy – Libercem, Brnem a Českými Budějovicemi.

Právo

Ministerstvo vnitra už má první verzi zákona proti šíření dezinformací. Všímá si toho středeční vydání deníku Právo. Návrh počítá třeba s transparentním blokováním stránek nebo omezováním falešných zpráv na internetu. Jeho podobu teď projedná vláda.