Výběr z médií: nejrizikovější místa českých silnic, ceny letenek nerostou i poptávka po bunkrech

V českém tisku se ve čtvrtek dočtete, že ministerstvo dopravy zmapovalo nejrizikovější místa na českých silnicích. Přehled sestavený na základě dat o nehodách z let 2017 až 2019 by měl pomoci navrhnout jejich přestavbu, píše Mf Dnes. Ceny letenek podle Hospodářských novin zatím navzdory koronavirové krizi a omezenému létání prakticky nerostou. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:11 11. března 2021

Lidové noviny

Až 30 procent zaměstnanců v současné době pracuje z domova. Lidové noviny ale upozorňují, že zákoník práce na home office příliš nemyslí a to přináší řadu nejasností. Komplikované může být třeba prokazování pracovního úrazu. Zásadní roli při práci z domova hraje vzájemná důvěra zaměstnavatele a zaměstnance. Domluvit se předem musí třeba na tom, jestli bude pracovní doba pevně daná nebo pružná. Vyřešit by se v rámci dohody ohledně práce z domova měly taky náklady na její výkon.

Hospodářské noviny

Ceny letenek zatím navzdory koronavirové krizi a omezenému létání prakticky nerostou, všímají si toho Hospodářské noviny. Například do Bruselu je možné letět za 2500 korun, cesta do Londýna stojí i méně než tisíc korun. Cestující ale musí počítat s dalšími výdaji za povinné testy na covid-19. Za testování na pražském letišti několik hodin před odletem zaplatí cestující až sedm a půl tisíce korun. Lidé taky musí v současné době počítat s více přestupy. Přímé lety z Prahy teď míří jen do pětadvaceti destinací, třeba do Paříže, Varšavy nebo Amsterdamu.

E15

Starostové a hejtmani lepí rozpočty půjčkami, to je titulek deníku E15. Podle ministerstva financí loni obcím zůstalo oproti předloňsku o 6,5 miliardy korun méně. Rozpočty krajů na tom byly ještě hůř a celkově skončily s pětimiliardovým deficitem.

Ekonom

Poptávka po bunkrech a skrýších se ve světě i v Česku zvyšuje, informuje o tom týdeník Ekonom. Bytelný podzemní kryt vybavený zdrojem vody a elektřiny i přívodem vzduchu vyjde Čechy na tři až sedm milionů korun. Někteří majitelé mají bunkry jen v záloze, jiní je používají třeba jako vinný sklípek.

Mf Dnes

