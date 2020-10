Výběr z médií: pekaři v Česku nemají zakázky, zájezdy jsou levnější a lidé chtějí odškodnit za covid

V pátek se v českých novinách dočtete, že tržby pekáren se letos na jaře propadly více než o třetinu, tématem se zabývá regionální Deník. Nesnadnou situaci mají i cestovní kanceláře, které se už nyní snaží zákazníky nalákat na levnější first minute zájezdy, píše deník E15. Tématem pro Mf Dnes je v pátek rostoucí zájem Čechů o med i o včelařství. Praha 7:55 2. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zájemců o včelařství v Česku stále přibývá. Podle předsedkyně Českého svazu včelařů Jarmily Machové jsou včelaři nejčastěji starší lidé, kteří mají dostatek času a trpělivosti. (Ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

V Česku je málo medu a cena za něj roste – to je téma Mladé fronty DNES. Podle odborníků může cena stoupnout až o desítky korun za kilo. Důvodem úbytku medu je infekční onemocnění, kvůli kterému vyhynulo zhruba 20 procent včelstev. Včelám zároveň neprospělo ani letní deštivé počasí a klimatické změny.

Letošní rok je pro včely velmi špatný. Potvrzuje to předsedkyně Českého svazu včelařů Jarmila Machová. Důvodů uvádí hned několik. Na včelaře například dopadají klimatické změny. Rostliny na jaře kvetou dřív a včely po zimě ještě nejsou připravené na sběr. Na vině je i počasí. Včelám neprospívaly loňské tropické teploty, ale ani letošní déšť. Další komplikací jsou nemoci, zejména varroáza, což je infekční onemocnění včel způsobené roztočem.

Zájemců o včelařství v Česku stále přibývá. Podle předsedkyně Machové jsou včelaři nejčastěji starší lidé, kteří mají dostatek času a trpělivosti. Dodává ale, že noví chovatelé se často o svá včelstva nedokáží dobře postarat. Neumí je léčit, a včely tak můžou roznášet nebezpečnou varroázu. Podle článku Mladé fronty DNES je také v Čechách stále méně pestrých rostlin a včely kvůli tomu strádají. Pokud jedí pyl jen z řepky nebo ze slunečnice, snižuje se jejich imunita.

Cestovní kanceláře lákají lidi na levnější first minute zájezdy. Píše o tom páteční E15. V některých případech můžou lidi na zájezdu ušetřit i tisíce korun. Nižší ceny budou hlavně za dovolené ve Španělsku nebo v Itálii, tedy v zemích, které velmi zasáhla pandemie koronaviru.

Cestovní kanceláře už domlouvají poslední smlouvy s hoteliéry na příští léto. Stále předpokládají, že zájem bude především o dovolenou v Řecku, Egyptě nebo Turecku. Část hotelů chce nalákat turisty na nižší ceny. Podle místopředsedy asociace cestovních kanceláří Jana Papeže zlevňují někteří hoteliéři až o čtyřicet procent. First minute zájezdy si lidé obvykle můžou koupit od podzimu do konce roku, někdy nabídka platí až do února.

Jak velká bude sleva na zájezd, záleží na konkrétní destinaci a taky přímo na hotelu.

Tržby pekáren se letos na jaře propadly o víc než třetinu. Tématem se zabývá páteční Regionální deník. Podle svazu pekařů a cukrářů klesly jejich tržby ve druhém čtvrtletí o 22 procent. Největší propad je u jemného pečiva a cukrářských výrobků.

Například pekařství Balabán z Veverské Bítýšky u Brna připravil nouzový stav o zhruba třetinu zákazníků. Majitel firmy Jiří Balabán potvrdil, že jeho pekárna se zaměřovala zejména na hotely, catering a brněnské veletrhy. Během nástupu krize byla pekárna závislá na vlastních rezervách. I přesto, že má firma výrazně nižší příjmy, musí dál pravidelně splácet nové stroje a zařízení.

Vzhledem k další vlně koronaviru problémy pekáren stále nekončí. Podle Balabána hotely ruší nasmlouvané akce a veletrhy stále nefungují. Firma tak musela propustit dva ze svých deseti zaměstnanců. Regionální deník dodává, že se pekárna snaží najít nová odbytiště. Pokoušejí se například o výrobky z nových typů mouky, které budou následně prodávat na farmářských trzích.

Lidé, kteří se nakazili v práci koronavirem, chtějí odškodnění. Věnují se tomu páteční Lidové noviny. Zaměstnanci požadují nahrazení i sekundárních následků, jako je deprese nebo stres ze zavlečení nákazy mezi příbuzné.

Lidové noviny přicházejí s příběhem zdravotní sestry, která je zaměstnaná v domově důchodců a nakazila se koronavirem. Ten pak nechtěně přenesla na svou matku, která na následky nemoci zemřela. Zdravotnice se rozhodla, že bude požadovat náhradu za ztrátu a stres, který prožívá. Expert na odškodnění ze společnosti Vindicia Tomáš Beck potvrdil, že budou požadovat náhradu výdělku a pokud budou potíže trvat i dál, budou chtít nahradit i ztížení společenského uplatnění. Společnost Vindicia současně zastupuje osm zdravotníků a čtyři členy bezpečnostních složek.