Výběr z médií: robotizace Česka, falešné nanoroušky nebo spojení žáků se školami během epidemie

Žáků bez spojení se školami, které vláda kvůli koronaviru uzavřela, je víc, než spočítala Česká školní inspekce, upozorňují Hospodářské noviny. Robotizace Česka zpomaluje, ale přesto je nadprůměrná, píše deník E15: Prodej falešných nanoroušek v Česku i nadále pokračuje. Téma pro Lidové noviny. Útulky zastavily adopcí psů, bojí se využívání zvířat kvůli obcházení zákazu vycházení, uvádí Deník. Více ve výběru z médií, který připravil Radiožurnál. Praha 7:14 5. listopadu 2020

E15

Robotizace Česka zpomaluje. I tak je ale nadprůměrná. To je titulek deníku E15. Počet nově nasazených průmyslových robotů u nás loni druhým rokem po sobě klesl, a zemi tak poprvé předstihlo Polsko. V hustotě robotů na počet pracovníků zůstává ale Česko vysoko nad světovým průměrem. Vyplývá to ze zprávy World Robotics 2020 Industrial Robots. Podle ní byl největší roční přírůstek robotů v Číně a Japonsku.

Tuzemské výrobní podniky si loni pořídily 2624 robotů, meziročně o čtyři procenta méně. Podle deníku E15 už neplatí, že roboty si rychleji pořizují státy s mnohem dražší a starší pracovní silou. Předhánějí je země, které robotizaci berou jako strategický krok. Díky automatizaci pak podniky můžou fungovat třeba i teď, kdy mají řadu pracovníků v karanténě. Co se hustoty robotů týče, Česko jich má na deset tisíc pracovníků 147.

Hospodářské noviny

Žáků bez spojení se školami, které vláda kvůli koronaviru uzavřela, je víc, než spočítala Česká školní inspekce. Upozorňují na to Hospodářské noviny. Inspektoři tvrdili, že jich je asi deset tisíc. Podle výzkumu Katedry psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy se ale počet takových žáků blíží osmdesáti tisícům.

Prvostupňové děti rodičů s vyšším než maturitním vzděláním přechod na distanční výuku podle studie zvládly celkem dobře, žáci z méně vzdělaných rodin se ale potýkali s problémy. A to nejen kvůli chybějícímu notebooku nebo internetovému připojení, ale hlavně proto, že jim rodiče s učením neuměli pomoct. Obvykle totiž chodili do práce, a pokud ne, řešili existenční problémy.

Lidové noviny

Prodej falešných nanoroušek podle Lidových novin pokračuje. Výzkum Technické univerzity v Liberci sice odhalil tři různé druhy ústenek bez nanovlákna, prodejcům, které deník oslovil, to ale vesměs nevadí. Nejsou si prý jistí, že jsou závěry univerzity pravdivé. Škola podle nich není akreditovanou laboratoří specializující se na nanovlákna.

Jenže Česko podle České obchodní inspekce žádnou akreditovanou laboratoř na nanomateriály nemá. V minulosti měla akreditaci na kontrolu nanovláken Akademie věd, upozorňují Lidové noviny. Nanoroušky bez nanovláken se podle Technické univerzity v Liberci dají dál koupit třeba ve zdravotnických potřebách.

Deník

Některé útulky v Česku zastavily adopci psů. Důvodem jsou podle regionálního Deníku obavy, že lidi budou psy využívat jako záminku pro noční vycházení z domovů. Kromě neodkladných cest k lékaři nebo do práce je venčení totiž prakticky jediná legální možnost, jak se dostat po deváté hodině večer ven. Zákaz nočního vycházení platí v Česku od 28. října.

Eugenie Sychrovská, majitelka psího útulku Bouchalka u Buštěhradu na Kladensku, regionálnímu Deníku potvrdila, že teď mají prázdné kotce, jakmile ale skončí nouzový stav a začnou se rozvolňovat opatření, lidé zase začnou psy vypouštět a zbavovat se jich.

Právo

Čtvrteční Právo píše, že by zima letos neměla být tak teplá jako loni. Podle deníku to vyplývá z chování zvěře v lesích, úrody plodů nebo srsti a opeřenosti zvířat. Sibiřskou, ani arktickou zimu ale u nás čekat nemáme.

Podle meteorologa a pozorovatele přírody Rudolfa Kovaříka z Krušných hor je důležitý pohyb zvířat. Divoká zvěř zatím stále migruje ve stádech po území celého kraje ve všech nadmořských výškách. Pokud by se ale začala vyhýbat oblastem šest set metrů nad mořem a výš, tak by bylo v dohlednu, že bude v těchto polohách sněžit. Jaká bude zima se dá poznat i podle toho, kolik vrstev má cibule. Pokud jich má hodně jako letos, znamená to, že bude zima silnější, vysvětluje Právo.