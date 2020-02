Výběr z médií: kontrolní systém pro vlaky, podvodníci s adresami trvalého bydliště a dražší cigarety

V sobotu se v médiích dočtete, že v Česku poprvé vyjel v běžném provozu vlak pod dozorem evropského zabezpečovače ETCS, který pomůže zvýšit bezpečnost na železnicích. Na Šluknovsku řádí podvodníci s adresami pro trvalý pobyt. Lidé se kvůli nim mohou schovat před exekutory, píše Deník. A Mf Dnes připomíná, že od března se kvůli vyšší spotřební dani zdraží cigarety. Více se dozvíte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:51 29. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít vlaky ČD | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Regionální Deník

Na Šluknovsku se objevili podvodníci, kteří obchodují s adresami pro trvalý pobyt, všímá si regionální Deník. Podle něj je to výhodné hlavně pro lidi, kteří se schovávají před exekutory a nechtějí mít trvalé bydliště na městském úřadu. Jedna firma nabízí adresu v Krásné Lípě za sto korun měsíčně, a to v neobydleném domě.

Zdevastovaný domek stojí u silnice, přesto se tam podle údajů tamní radnice jen od začátku letošního roku nastěhovalo osm lidí, píše regionální Deník. Noví obyvatelé se měli přistěhovat z Prahy, Děčína nebo Liberce. Ve skutečnosti ale v domě nikdo nebydlí. Zájemci si přitom můžou trvalý pobyt předplatit až na pět let dopředu. Firma Yanko Studio ho nabízí za 5940 korun a zdůrazňuje, že při využití nejdelšího předplatného lidé ušetří poplatky za půl roku.

Mf Dnes

Kuřáci si od začátku března připlatí za krabičku cigaret. Spotřební daň totiž naroste o 10 až 13 korun, připomíná to Mf Dnes. Nejprodávanější cigarety tak budou stát přes sto korun. Na pultu se ale začnou objevovat zřejmě až v dubnu, trafikanti totiž ještě musí vyprodat staré zásoby.

Cigarety se starými kolky se můžou prodávat ještě tři měsíce po zvýšení spotřebních daní. Pokud trafikanti nevyprodají své zásoby do konce května, hrozí jim pokuty. Jak píše Mf Dnes, prodejci tabáku se teď bojí, že lidé budou jezdit nakupovat cigarety do zahraničí. Třeba v Polsku a na Slovensku vyjdou některé z nejoblíbenějších značek až o dvacetikorunu na krabičku levněji.

Zdopravy.cz

Poprvé v historii vyjel v běžném provozu po české železnici vlak pod dozorem evropského zabezpečovače ETCS. Nákladní vlak společnosti Metrans Rail jel včera z České Třebové do Kolína. Tématu se věnuje server Zdopravy.cz. Systém, který má po celé Evropě kontrolovat pohyb a polohu vozů, má na všech hlavních koridorech v Česku fungovat od roku 2025.

Zabezpečovací systém ETCS má výrazně zvýšit bezpečnost na železnici a eliminovat lidské chyby strojvedoucích. Ten za jízdy plní pokyny, které zabezpečovací zařízení vydává. A pokud by se pokynem zařízení neřídil, například nezpomalil na požadovanou rychlost, udělal by to stroj za něj, popisuje server Zdorpavy.cz.

Lidové noviny

Lidové noviny se v sobotu věnují máku jako stálici české sladké kuchyně. A ačkoliv je v některých státech jeho pěstování úplně zakázané, Česko se řadí mezi nejvýznamnější legální pěstitele na světě. Lidé používají mák hlavně ve sladké kuchyni, dá se ale využít i pro slané pokrmy, například s ním lze obalit rybu.

Právo

Na pomezí Středočeského a Ústeckého kraje by mohly kvůli velkému suchu vzniknout tři nádrže na vodu, píše deník Právo. Původně přitom bylo v plánu postavit jen dvě nádrže, pak se ale zjistilo, že nebudou stačit. Příprava stavby jde ale pomalu. Hotové by měly být nejdřív v roce 2029.

S přípravou stavby vodních nádrží chce teď pomoct stát. Ministerstvo zemědělství už dřív uvedlo, že přípravu zrychlí. Letos v lednu proto požádalo vládu o zpracování mimořádné aktualizace Politiky územního rozvoje České republiky. Rezort už na aktualizaci pracuje a nejpozději do letošního září ji předloží kabinetu ke schválení. Výkupy pozemků, kde by vodní nádrže měly být, by měly začít od příštího roku, informuje Právo.