Výběr z médií: nová pravidla pro zásilky z Číny, nábor hasičů na Liberecku a státní půjčka na důchody

V českém tisku se ve čtvrtek dočtete, že si stát musí na důchody v příštím roce půjčit nejméně 36 miliard korun. Regionální Deník informuje o náborové kampani hasičů v Libereckém kraji. A podle Mf Dnes lidé objednávají méně zásilek z Číny, je jich zhruba třetina. Mohou za to nová pravidla, podle kterých musí zákazníci platit daň z přidané hodnoty a zboží musí projít celním řízením. Více si přečtěte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:55 30. září 2021

E15

Stát si musí na důchody půjčit 36 miliard, částka může za rok výrazně vzrůst. Takový titulek najdeme ve čtvrtečním vydání E15. Současná vláda totiž pro příští rok počítá se schodkem důchodového systému o dvanáct a půl miliardy korun vyšším než byl ten letošní.

Podle návrhu státního rozpočtu, který v pondělí vláda schválila, by měla částka dosáhnout právě 36 miliard. O dalších až dvacet miliard může deficit narůst kvůli novému příspěvku za každé vychované dítě. Pět set korun měsíčně začne na tyto účely stát vyplácet od roku 2023.

Regionální Deník

Nové kolegy hledají hasiči v Libereckém kraji. Aktuálně nemá Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje dost zaměstnanců. Informuje o tom regionální Deník. Současní hasiči totiž postupně odchází do výsluhy. Počty hasičů by se navíc měly v příštích pěti letech napříč republikou navyšovat a týká se to i libereckého sboru.

Náborová kampaň v Libereckém kraji cílí hlavně na mladé posily se zájmem o profesi. Ti musí ale splnit řadu podmínek jako maturitní vzdělání nebo dobrý zdravotní a fyzický stav.

Lidové noviny

Mladí Češi si pěstují odolnost vůči antibiotikům - před tím varují čtvrteční Lidové noviny. Díky průzkumu na vzorku víc než dvou tisíců Čechů Státní zdravotní ústav zjistil, že lidé pod 25 let si antibiotika často dávkují podle vlastního uvážení. Tím ale snižují jejich účinnost v budoucnu.

Mladí antibiotika například nedoberou do konce podle doporučení lékaře, protože mají pocit, že jsou už zdraví. Za několik měsíců si zbylé prášky bez porady s lékařem vezmou, když jim není dobře. Bez předpisu nebo konzultace někdy brala antibiotika pětina populace. Když si ale lidé lék naordinují sami, daná antibiotika nemusí působit na jejich konkrétní problém.

Mf Dnes

Lidé objednávají prostřednictvím České pošty míň zásilek z Číny. Jejich počet klesl na třetinu. Nově totiž zákazníci musí platit daň z přidané hodnoty a zboží musí projít celním řízením - nová pravidla platí od zítřka. Tématu se věnuje čtvrteční Mf Dnes.

U malých zásilek do hodnoty 22 eur - tedy přibližně 560 korun - ze zemí mimo Evropskou unii doposud zákazníci řešit nemuseli. Běžně si tak objednávali z druhého konce světa drobnosti jako gumičky nebo bižuterii za malé částky, popisuje Mf Dnes.

Nově budou ale muset v některých případech taky podávat elektronické celní prohlášení. Velkou část zákazníků nová pravidla odradila. Před pandemií koronaviru Česká pošta denně zpracovávala 60 tisíc zásilek ze třetích zemí, teď se tyto počty pohybují kolem 20 tisíc.

Povinnost podávat elektronické celní prohlášení ale nebude platit při nákupu ze dvou největších čínských tržišť Aliexpress a Wish, Česká pošta má s oběma dohodu a administrativu bude vyřizovat za zákazníky.

Právo

Složité pozici starších uchazečů o zaměstnání se věnuje článek ve čtvrtečním vydání Práva. Lidé nad 50 let budou za několik let tvořit víc než třetinu pracovní síly a budou mít před sebou ještě skoro dvacet let kariéry. Při hledání nového místa to ale mají těžší než mladí uchazeči

Například už lidé po čtyřicítce mají jen poloviční šanci, že získají pozici, na kterou se hlásí i mladší kandidát, to vyplývá ze studie americké Nationa Bureau of Economic Research. Studie, ve kterých zaměstnavatelé posuzovali kandidáty podle zkušeností a dalších charakteristik ukazují, že dokud zaměstnavatel nezná věk uchazečů, vybírá častěji starší zájemce. Při znalosti věku ale dává přednost mladším zaměstnancům, uvádí Právo.