Výběr z médií: rekordní ztráta České národní banky, zisky nemocnic během covidu a zdražení cigaret

V českém tisku se ve středu dočtete, že Česká národní banka čeká za loňský rok rekordní ztrátu. Informuje o tom deník E15. Nemocnice měly v době pandemie koronaviru rekordní zisky, píše Mf Dnes. A Krabička cigaret letos podle deníku Právo zdraží. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:04 4. ledna 2023

E15

Česká národní banka čeká za loňský rok rekordní ztrátu. Všímá si toho deník E15. Těsně před Vánocemi byla centrální banka podle svých statistik hospodaření v minusu víc než 300 miliard korun, to je nejhorší stav od rozdělení Československa. Důvodem je boj ČNB s rekordní inflací, a také nedostatečné zisky z devizových rezerv. Oficiální čísla za rok 2022 budou známá během prvního čtvrtletí.

Mf Dnes

Nemocnice měly v době pandemie koronaviru díky kompenzacím rekordní zisky. Informuje o tom Mf Dnes, která cituje zprávu Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Nemocnice loni vydělaly přes 8,5 miliardy korun, v roce 2020 dokonce přes devět miliard. V předešlých letech to přitom byly jen stovky milionů korun.

Deník

Úroveň českých školních jídelen by se měla v budoucnu zvýšit, a to i díky většímu využití místních potravin. To je téma Deníku. Ministerstvo zdravotnictví a Státní zdravotní ústav totiž spouští projekt na modernizaci školních stravovacích zařízení. Podle úředníků se většina jídelen stále řídí stravovacími normami starými i čtyřicet let.

Právo

Krabička cigaret letos v průměru zdraží o sedm až devět korun. Důvodem je zvýšení spotřební daně o pět procent a také vyšší náklady, které jejich výrobci zaplatí například za drahé energie. S odvoláním na ekonomy i samotné výrobce to píše deník Právo. Zvýšení spotřební daně ale přitom nezaručuje státu, že za prodej cigaret inkasuje více peněz. Často záleží, kolik stojí cigarety v sousedních zemích.