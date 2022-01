Výběr z médií: pojistka po covidu, telefonáty falešných bankéřů nebo robot pomáhající seniorům

Český tisk v pátek nabízí například informace o ztížených možnostech pro sjednání životní pojistky u lidí, kteří prodělali koronavirus – informuje o tom regionální Deník. Hospodářské noviny upozorňují na falešné bankéře, kteří přes telefon získávají od lidí přístupy k jejich bankovním účtům. Více najdete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:01 21. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Aero Vodochody a firma Omnipol chystá expandovat s novými proudovými letouny L-39NG | Zdroj: Aero Vodochody

Deník

Lidé, kteří prodělali koronavirus mohou na sjednání životního pojištění čekat třeba až tři měsíce. Informuje o tom regionální Deník na základě ankety, kterou provedl mezi největšími pojišťovnami v Česku. Ty totiž zařadily koronavirus mezi riziková onemocnění. Před podpisem smlouvy si proto i zdravotní stav klienta detailně prověřují.

Hospodářské noviny

Přibývá telefonátů falešných bankéřů, kteří lidi přesvědčují k převodu peněz na údajně jiné bezpečné účty. To je páteční téma Hospodářských novin. Jde o takzvaný vishing – tedy novou podobu známých phishingových e-mailu. Lidé, kteří peníze na cizí účty převedou, se k nim pak už pravděpodobně nikdy nedostanou. Podle Pavla Koláře z České bankovní asociace je vystupování podvodníků velmi věrohodné - na telefonát se totiž pečlivě připraví. Často znají jméno, adresu i číslo bankovního účtu.

E15

Deník E15 se věnuje expanzi firem Aero Vodochody a Omnipol, které chtějí prodávat nové proudové letouny L-39NG do dalších zemí. V letošním roce chystají firmy uzavřít smlouvy s Maďarskem, Slovenskem i se státním podnikem LOM Praha, který patří ministerstvu obrany. Letouny se nebudou vyvážet zřejmě jen do Evropy, Česko jedná třeba taky s Ghanou. Tamní parlament schválil nákup šesti letounů. Celkem by si noví zahraniční zákazníci v ideálním případě mohli objednat až 34 cvičných a lehkých bojových strojů. Jejich cena se podle E15ky pohybuje mezi 13 a 15 miliardami korun.

Právo

Sociálně ošetřovatelské centrum Prahy 12 testuje nového robotického zaměstnance Robina - dočtete se v pátečním Právu. Je vyvinutý speciálně pro asistenci seniorům. Dokáže reagovat na hlasové pokyny, komunikovat, předčítat zprávy z internetu nebo hrát bingo. S pomocí přístrojů dokáže seniorům změřit tlak, tep nebo teplotu. Robin umí i zpívat nebo tančit a v paměti má uložené oblíbené interprety klientů. Do budoucna by pak měl Robin zprostředkovávat kontakt s rodinou přes videohovor nebo pomáhat s ergoterapií.

Mf DNES

Lidé z Třebíče a okolí se budou moct letos seznámit s místní historií - píše o tom Mf Dnes. Objevy archeologů, kteří pracují na třebíčském Karlově náměstí, představí výstava v prostorách zámecké konírny. Město ji plánuje zahájit letos v září. Archeologové pracují na Karlově náměstí už zhruba rok a půl. Podle jejich dosavadních poznatků je řada nálezů velmi unikátní, některé artefakty jsou dokonce z 12. století - tedy z doby, kdy Třebíč ještě neexistovala. Pro archeology je nejcennější zejména severní část náměstí, kde našli třeba keramiku, zvířecí kosti, podkovy nebo nářadí a nástroje.