Výběr z médií: odměny za testování na covid-19, levnější léčebné konopí i rozvody seniorů

Za předvánoční testování na covid-19 by lidé mohli dostat benefity. Informují o tom Hospodářské noviny. Stát letos vyplatí méně na slevách za jízdné, uvádí deník E15. Vyřazení marihuany ze seznamu nejtěžších drog bude mít dopad na ceny léčebného konopí, píše páteční Právo. A regionální Deník se věnuje narůstajícímu počtu rozvodů mezi českými seniory. Více v pravidelném výběru z médií, který připravil Radiožurnál. Praha 7:35 4. prosince 2020

Hospodářské noviny

Za předvánoční testování na covid-19 by lidé mohli dostat benefity, informují Hospodářské noviny. O tom, jestli to bude finanční příspěvek nebo jiná odměna, bude Rada vlády ještě jednat. Chce ale lidi motivovat, aby se nechali otestovat v co nejhojnějším počtu.

Plošné testování antigenními testy začne 18. prosince a přijít bude moct bezplatně kdokoli. Vláda tím chce zabránit masivnímu šíření koronaviru mezi svátky. S testováním bude pomáhat armáda a hasiči. Odebírat se budou vzorky jak na standardních místech, tak i v nově vzniklých odběrových centrech.

E15

Slevy za jízdné letos vyjdou stát levněji, píše deník E15. Za letošek vyplatil dopravcům zatím 2,8 miliardy korun, loni za stejné období to byly 4,3 miliardy korun. Příčinou je pandemie, která ovlivnila většinu regionálních železničních i autobusových spojů. Na příští rok ale rozpočet počítá s návratem kompenzací do doby před krizí.

Nejslabším měsícem letos byl zatím duben, kdy stát vyplatil na kompenzacích jen desetinu toho co ve stejný měsíc před rokem. Stát původně předpokládal, že na slevy letos vydá šest miliard korun. Se stejnou částko počítá ministerstvo dopravy i v rozpočtu na příští rok, píše deník E15.

Deník

V Česku přibývá rozvodů seniorů, všímá si regionální Deník. Důvody jsou podle letos vydané Zprávy o rodině různé - nejčastěji rozdílné povahy a neshody, které odchod do penze prohloubí. Častým důvode také je, že páry mají později a následně neustojí tzv. syndrom prázdného hnízda.

Například mužů nad šedesát let loni ukončilo manželství soudní cestou 1838 - za posledních 20 let se tak jejich počet ztrojnásobil. Žen nad šedesát let se ročně rozvede podle dat Českého statistického úřadu 1040, to je dokonce 3,5násobek, dodává Deník.

Mf Dnes

Páteční vydání Mf Dnes se věnuje dotacím na kotle - na řadu totiž přichází lidé s hotovými projekty, na které nezbyly peníze v předchozích výzvách. Ministerstvo životního prostředí pro příspěvky vyčlenilo dalších 600 milionů korun.

Nejvíc zaregistrovaných žadatelů je v Moravskoslezském a Ústeckém kraji. V současné výzvě mohli zájemci získat každý až 127 500 korun. Dotace se týkala kotlů na biomasu, tepelných čerpadel a plynových kondenzačních kotlů. Domácnosti přitom tlačí čas.

Právo

Léčebné konopí zlevní i v Česku, je to díky Organizaci spojených národů, píše páteční Právo. Úřad OSN pro drogy a kriminalitu totiž vyřadil marihuanu ze seznamu nejtěžších drog. Pokud na to státy včetně Česka zareagují a změní legislativu, může to léčiva zlevnit a udělat je dostupnějšími.

Konopí stále zůstane drogou pod dohledem mezinárodních institucí. Už ale nebude mezi nejtěžšími drogami jako heroin a další opiáty. Pokud by se změnily zákony, nepotřebovalo by už Česko státní agenturu, která vykupuje a přeprodává přípravky z léčivého konopí.