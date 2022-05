Výběr z médií: miliony za externí právníky, odškodnění obětem justičních omylů a dražší bydlení

V českém tisku se v pondělí dočtete, že Český telekomunikační úřad utrácí miliony za externí právníky, píše deník E15. Stát loni podle Mf Dnes vyplatil za odškodnění obětem justičních omylů téměř 150 milionů korun. A nájemní bydlení v Česku dál zdražuje, upozorňují Lidové noviny. Více se dozvíte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:35 23. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Stát loni vyplatil za odškodnění obětem justičních omylů téměř 150 milionů korun (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

E15

Český telekomunikační úřad utrácí miliony za externí právníky, i když má své vlastní. Všímá si toho deník E15. Jen od začátku minulého roku za ně úřad utratil víc než 21 milionů korun. To je o dost víc než v minulých letech – třeba v roce 2019 zaplatil externím právníkům jen zhruba půl milionu. Úřad má přitom k dispozici asi 70 vlastních právníků, a to včetně legislativců, kteří ho zastupují před soudy.

Mf Dnes

Odškodné 2,27 milionu a úhrada nákladů i úroků. Zdravotní sestra Marešová vyhrála soud Číst článek

Téměř 150 milionů korun – tolik stát loni vyplatil za odškodnění obětem justičních omylů, upozorňuje Mf Dnes. Jde o nejvyšší částku za posledních patnáct let. A letošní účet bude s velkou pravděpodobností ještě vyšší, ministerstvo spravedlnosti totiž čekají hned tři velké případy. Resort bude řešit doživotně odsouzeného Roberta Tempela, kauzu Vlasty Parkanové a letadel CASA i vynesené odposlechy tajné služby bývalým zpravodajcem Janem Petržílkem. Aktéři si nárokují až desítky milionů korun.

Deník N

Velká část onkologických pacientů musí za léčbou dojíždět do jiných krajů, píše Deník N. Zatímco v Praze se dostane k moderní léčbě 96 procent všech pacientů, v jiných krajích je to sotva polovina. Mnohá onkologická centra jsou také přeplněná, a to včetně těch v hlavním městě. Třeba v Karlovarském kraji komplexní onkologické centrum chybí úplně.

Lidové noviny

Nájemní bydlení v Česku dál zdražuje, oproti minulému roku nájmy poskočily o deset až patnáct procent. Dočtete se o tom v pondělních Lidových novinách. Nejhorší situace je v Praze, nájemné ale roste ve většině krajských měst. Volných bytů přitom dál rychle ubývá, růst cen proto bude podle odborníků pokračovat. A to nejen v hlavním městě, ale i ve většině ostatních regionů České republiky.

Deník

Stále více Čechů pěstuje vlastní ovoce a zeleninu. Donutilo je k tomu hlavně rekordní zdražování. Tématu se věnuje Deník. K zahrádkaření se nevrací jen lidé na venkově, ale i v centrech měst. Už několik let totiž roste obliba komunitních zahrad, které vznikají třeba na volných pláccích nebo v městských vnitroblocích. K městským pěstitelům často zajíždějí i farmáři, kteří pak prodávají své produkty formou komunitně podporovaného zemědělství.