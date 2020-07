Výběr z médií: netradiční test potravin, obavy kvůli stavbě D35 a krvežízniví komáři

Ve čtvrtečním výběru z médií se dočtete o financování nového bloku jaderné elektrárny Dukovany. Informuje o tom Deník N. Obyvatelé Dolní Rovně na Pardubicku se kvůli výstavbě dálnice D35 obávají záplav, píše regionální Deník. A lužní lesy ovládli podle Práva krvežízniví komáři. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:07 16. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nákupy | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

E15

Velké developerské projekty vznikají nejen v Praze, ale po celém Česku. Náklady související se zvyšováním počtu obyvatel zatěžují stále více i obce. Například kvůli nutnosti rozšiřovat infrastrukturu, zvyšovat počet přípojek k pitné vodě nebo kvůli rostoucímu zájmu o mateřské školy. S těmito náklady pomáhají sami developeři. Tématu se věnuje vydání deníku E15.

Udržení čtyř bloků Dukovan v provozu do roku 2047 bude stát 55 miliard, uvedl nový ředitel elektrárny Číst článek

Deník N

V Deníku N se vrací k dostavbě nového bloku jaderné elektrárny Dukovany. A to hlavně k jejímu financování. Z vládního materiálu, který má deník k dispozici, vyplývá, že až ze sedmdesáti procent bude dostavbu platit stát.

Dokument v pondělí projedná vláda - opozice ho kritizuje. Třeba podle resortu zahraničí, které spadá pod Tomáše Petříčka z ČSSD, je skoro jisté, že výstavba nebude dokončena v požadovaném termínu.

Mf Dnes

S netradičním testem potravin a drogistických výrobků - na alkohol - přišli ve čtvrteční Mf Dnes. Vybrali 18 výrobků - třeba ústní vodu Listerine, rumové pralinky nebo žemli na hamburger - a zkoušeli, kolik promile alkoholu lidé nadýchají. Posvítili si tak na mýtus, který znají dobře policisté.

Deník

Obyvatelé Dolní Rovně na Pardubicku se obávají záplav, které by mohla způsobit výstavba dálnice D35. Píše to Deník. Kolem obce totiž v okolí nového úseku dálnice vzniknou vybetonované prostory s benzinkami a restauracemi - a sníží se tak prostor pro odsakování už tak dost přeplněného potoka Lodrantka. Pomoct by podle občanů mohlo odbahnění toku.

Právo

Lužní lesy ovládli krvežízniví komáři, upozorňuje na to čtvrteční Právo. Lidé by se do nich neměli vydávat bez repelentů. Velkým nebezpečím, kromě nepříjemně pobodané kůže, je i západonilská chřipka. Tu může přenášet i český komár pisklavý. Líhně komárů můžou mít lidé i přímo na zahradách, třeba v sudech s dešťovou vodou.