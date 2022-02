Výběr z médií: vzteklina polských lišek, problém bezdětnosti a mladiství sledující pornografická videa

Mf Dnes

Polské lišky hrozí Česku vzteklinou, to je titulek Mf Dnes. Podle ní se v Polsku nákaza mezi zvířaty rychle šíří, a česká Státní veterinární správa proto vydala varování pro příhraniční oblasti. Pokud by se nákaza objevila u hranic, zřejmě by se muselo obnovit očkování lišek.

Téměř 56 procent dětí podle výzkumu někdy vidělo pornografické video. Nejčastěji poprvé ve 13 letech. Upozorňuje na to Deník. Podle lékařů je to problém hlavně v tom, že mladí chlapci pak mají v pozdějším věku problém navázat vztah se skutečnými dívkami a ze sexuálního života zažívají zklamání. Lékaři ve výzkumu zjistili, že pornografická videa sledují i malí školáci ve věku od šesti do 10 let. Výzkum se uskutečnil mezi téměř 1700 dětmi a mladistvými.

Lidové noviny píšou o tom, že mít někdy dítě si přeje sedm z deseti bezdětných. Vyplývá to ze studie Sociologického ústavu Akademie věd. Podle ní ale zhruba každý desátý dítě nechce. V posledních letech roste také věkový průměr prvorodiček - v roce 2020 bylo matkám u prvního porodu průměrně 28,8 roku.

Studie také ukázala, že dobrovolná bezdětnost se mění na nedobrovolnou. Jak píšou Lidové noviny, lidé před třicítkou studují, budují kariéry a o dětech zatím nepřemýšlejí. Ty pak chtějí kolem 35. roku, kdy už se ale často potýkají se zdravotními problémy a párům počít nejde. Takové potíže má v Česku zhruba každý pátý pár.

Tématem čtvrtečních Hospodářských novin jsou takzvané tokeny. Token je digitální aktivum, které firma vydá a nabídne lidem ke koupi. Obecně může například reprezentovat akcii nebo podíl na budoucích ziscích. Problémem tokenů ale je, že oproti jiným digitálním aktivům v kryptosvětě nejdou prodat. Neexistuje na ně ještě tržiště.

Někteří živnostníci se už začínají připravovat na povinné zřizování datové schránky. Všímá si toho deník Právo. Stát totiž od ledna příštího roku vytvoří zhruba dva miliony datových stránek, které budou povinné pro všechny právnické subjekty a živnostníky. Nově tak s nimi začne státní správa komunikovat pouze elektronicky.