Výběr z médií: Zeman pro koalici ANO s ČSSD, skupování bytů a souhlas s pozdějším otevřením škol

V českém tisku se ve čtvrtek dočtete, že prezident Miloš Zeman by byl pro volební koalici ANO a ČSSD, píše Mf Dnes. Nové byty v Praze začínají podle Hospodářských novin skupovat fondy a velcí investoři. A ředitelé základních škol by uvítali, aby se školy znovu otevřely i třeba později, ale aby to tak už zůstalo, informuje Právo. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:32 21. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Miloš Zeman | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Mf Dnes

Prezident Miloš Zeman by byl pro, aby šlo hnutí ANO a ČSSD do letošních parlamentních voleb ve společné koalici. Řekl to v rozhovoru pro Mf Dnes. Mluvil i o důležitosti očkování proti covidu-19. Spuštění registračního systému na vakcinaci lidí nad osmdesát let podle něj nedoprovázel žádný podstatný chaos, ale drobné chyby, které lze tolerovat.

Realitní trh rostl i v roce 2020. Zájemce lákalo zrušení daně z nabytí nebo nízké úroky hypoték Číst článek

Hospodářské noviny

Nové byty v Praze začínají skupovat fondy a velcí investoři, kteří je chtějí pronajímat. Lidé, kteří shánějí vlastní bydlení, na něj proto možná nedosáhnou. A to i přesto, že se nové byty v hlavním městě staví. Pořád jich ale zdaleka není tolik, aby pokryly poptávku. Téma pro Hospodářské noviny.

Právo

Většina ředitelů základních škol by uvítala, aby se školy znovu otevřely i třeba později, ale aby to tak už zůstalo. Deníku Právo to řekl prezident jejich asociace Michal Černý. Lepší varianta by to podle pedagogů byla i přesto, že je pro ně distanční výuka náročnější. Otevření a pak další uzavření, které učitelé a žáci zažili kvůli koronaviru před Vánocemi, by podle Černého všechny ještě víc unavilo a otrávilo.

zDopravy.cz

Praha znovu hledá firmy na přepravu cestujících s handicapem, píše server zDopravy.cz. Do předchozích výběrových řízení se žádná společnost nepřihlásila. Přeprava minibusy funguje většinou na objednávku, ROPID ale pro handicapované stále nabízí i jednu pravidelnou linku.