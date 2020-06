Výběr z médií: kontrola podpory podnikatelů, peníze pro firmy jako RegioJet a méně pití alkoholu

Ve čtvrtečním výběru z médií se dočtete, že Nejvyšší kontrolní úřad chce podle deníku E15 zkontrolovat programy na podporu podnikatelů během koronaviru. Pomoci od státu by se mohly po dočkat i další velké dopravní firmy, píše Deník N. A mladí Češi podle Mf Dnes pijí méně alkoholu. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:26 18. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

E15

Nejvyšší kontrolní úřad se chystá zkontrolovat programy na podporu podnikatelů zasažených dopady šíření koronaviru v Česku. V rozhovoru pro deník E15 to řekl prezident úřadu Miloslav Kala. Možné jsou podle něj také kontroly na ministerstvech obrany, zahraničí a některých hygienických stanicích.

Smartwings čeká boj o stamiliony. ,Změna názvu je jen mediální gesto,‘ říká poslanec Lipavský Číst článek

Deník N

Pomoci od státu by se mohly po Smartwings dočkat i další velké dopravní firmy. Podle Deníku N totiž ministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček za ANO chystá změnu, která by do záručního programu zařadila také vlakové nebo autobusové dopravce. Státní pomoc by tak podle deníku mohl dostat třeba RegioJet.

Mf Dnes

Mladí Češi pijí méně alkoholu než dřív. Mf Dnes cituje z průzkumu Světové zdravotnické organizace. Podle něj během posledních čtyř let klesl počet uživatelů alkoholu ve věkové skupině 18 až 26 let o sedm procent.

Hospodářské noviny

Na přípravu operací nebo výcvik hackerů pro kybernetickou obranu státu padne podle nových plánů odhadem 300 milionů korun ročně. Nejdřív ale musí projít sněmovnou novela zpravodajského zákona. Téma Hospodářských novin. Otazníky jsou podle deníku nad tím, jak kontrolovat zpravodajce.

Deník

Po igelitkách budou v obchodech možná méně dostupné i mikrotenové sáčky, píše Deník. Skupina poslanců totiž navrhuje, aby velké obchody měly povinnost umístit u stojanů se sáčky informaci o jejich škodlivosti. Jinak by jim hrozila pokuta.

Cyklisté patří k nejméně ukázněné skupině účastníků silničního provozu. U nehod často hraje roli alkohol Číst článek

Lidové noviny

Poukázky na lázeňské pobyty dotované státem budou nejspíš distribuovat zdravotní pojišťovny. Lidovým novinám to řekla ministryně pro místní rozvoj za ANO Klára Dostálová. Poukázky by navíc měly platit i zpětně na červen, aby lidé červnové pobyty nerušili. A do konce prázdnin už vouchery na nic jiného než na lázně nebudou.

Právo

Bez práce může být na podzim přes půl milionu lidí. Deníku Právo to řekla ministryně práce Jany Maláčové z ČSSD. Podpora v nezaměstnanosti by se proto měla podle ní zvýšit a státní příspěvky na mzdy, které nezaměstnanost tlumí, by se mohly firmám vyplácet i po srpnu.

Ekonom

Česko bez bankovek a mincí, tak si představuje budoucnost nové vydání týdeníku Ekonom. Budoucnost je to ale daleká. Přes tři pětiny Čechů totiž stále platí v hotovosti a víc než pětina plateb ani jinak než hotově zaplatit nejde.