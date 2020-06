Výběr z médií: byznys se vzorky krve a stěry, obří solární projekt a ceny zahraničních zájezdů

Ve čtvrtečním výběru z médií se dočtete, že soukromé laboratoře lákají podle Deníku N lékaře, aby jim posílali vzorky krve a různé stěry. Polostátní energetická skupina ČEZ chystá podle deníku E15 obří solární projekt. A ceny zahraničních zájezdů cestovní kanceláře drží na stejné úrovni jako před koronakrizí, Píše Mf Dnes. Více si přečtěte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:48 11. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto | Foto: Martina Pouchlá | Zdroj: Český rozhlas

E15

Polostátní energetická skupina ČEZ chystá obří solární projekt v obci Hrušovany u Chomutova. Elektrárna má i podporu místního zastupitelstva. Zjistil to deník E15. V různých fázích projektování má ČEZ připravené i další fotovoltaické elektrárny o výkonu stovek megawattů.

Deník N

Soukromé laboratoře lákají lékaře finančními a dalšími výhodami, aby jim posílali vzorky krve a různé stěry. Ty tak místo do nejbližší laboratoře putují i několik hodin do vzdálenějších zařízení. Deníku N to popsalo několik lékařů. Opožděné zpracování vzorků ale může podle odborníků zkreslit výsledky a ohrozit léčbu pacientů.

Mf Dnes

Ceny zahraničních zájezdů zatím cestovní kanceláře drží na stejné úrovni jako před vypuknutím koronavirové pandemie. Dovolené začínají prodávat i do destinací, které česká vláda zatím v takzvaném semaforu neoznačila za bezpečné. Podle Mf Dnes se ale díky zlevňujícímu ubytování i očekávanému zlevnění letenek vyplatí jet na dovolenou individuálně.

Deník

Nesnesitelnými a opakovanými bolestmi hlavy čas od času trpí až každý třetí dospělý Čech, píše Deník. Podle primářky neurologické kliniky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Jolany Markové řada lidí nemá migrénu diagnostikovanou a spoléhá na samoléčbu, která může i uškodit. Například nadměrné a časté užívání analgetik může vyvolat další bolesti hlavy. Kromě léků odborníci doporučují i úpravu denního režimu a zdravý životní styl.

Hospodářské noviny

Spotřeba oceli v Evropě kvůli koronaviru klesla až o polovinu. Zhruba čtyřicet procent zaměstnanců oceláren přišlo o práci nebo pracuje na snížený pracovní úvazek. Evropské ocelárny ovlivňuje i levný dovoz, který naopak roste. Oceláři proto po Evropské unii chtějí vyšší cla. Tématu se věnují Hospodářské noviny.