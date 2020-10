Výběr z médií: Čunek koupil pozemky pro nemocnici, dlouho nošené roušky a nedodržování karantény

Ve čtvrtečním českém tisku se dočtete, že končící hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek (KDU-ČSL) koupil za 42 milionů pozemky pro novou nemocnici. A to čtyři dny po prohraných volbách. Tu ale nikdo z nového vedení kraje nechce, píší Hospodářské noviny. Češi si podle Mf Dnes nemění roušky tak často, jak by měli. Každý desátý si myslí, že rouška je plně funkční po celý den. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:25 15. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Čunek | Foto: Jana Myslivečková | Zdroj: Český rozhlas

Mf Dnes

Češi si nemění roušky tak často, jak by měli. Řadu z nich nebaví si roušky vyvařovat a nevymění je klidně i celý týden. Každý desátý člověk si pak myslí, že jeho rouška je plně funkční po celý den. Jak ale upozorňuje Mf Dnes, v nepraných rouškách se tvoří různé bakterie nebo plísně, které pak vdechují.

Ke zlínské nemocnici se nevyjádřili občané, uvedlo ministerstvo. Zastupitelé musí rozhodnout znovu Číst článek

Hospodářské noviny

Končící hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek (KDU-ČSL) koupil za 42 milionů korun pozemky pro novou nemocnici. Hospodářské noviny zjistily, že je pořídil čtyři dny po prohraných volbách, které změní složení vedení kraje. A novou nemocnici nikdo z budoucích nových lídrů kraje nechce.

Ve volbách zvítězilo ve Zlínském kraji hnutí ANO a dohodlo se na koalici s Piráty, ODS a sociálními demokraty. Lidovec Jiří Čunek se tak na vedení kraje už podílet nebude, přesto nakoupil další pozemky pro novou nemocnici ve zlínských Malenovicích.

E15

Stavbaři dostanou kompenzaci za práci během jarního nouzového stavu. Stát jim vyplatí zhruba miliardu korun. Stavbaře totiž omezovala pravidla nouzového režimu, kvůli kterým se potýkali například s nedostatkem personálu nebo materiálu. Téma pro čtvrteční deník E15. Ředitelství silnic a dálnic přispěje stavebním firmám zhruba 650 milionů korun. V nouzovém stavu pracovali například na modernizaci dálnice D1.

Dalších tři sta milionů požadují stavbaři po Správě železnic. Oba státní investoři očekávají, že většinu kompenzací vyplatí do konce roku.

S hledáním léku na covid-19 pomáhá brněnským vědcům umělá inteligence, software si vyvíjejí sami Číst článek

Ekonom

Češi jsou zatím opatrní v zavádění umělé inteligence do svých firem – tvrdí to studie společnosti Microsoft. Situace se ale začíná pomalu měnit a podle zjištění týdeníku Ekonom začínají například některé e-shopy, banky nebo pojišťovny investovat do nových počítačových algoritmů.

Umělou inteligenci zkoumá v Česku 30 procent firem, 10 procent ji pak už zavádí. Tato technologie tuzemským firmám zatím nejčastěji pomáhá v oblastech, kde lidé opakují stále stejnou práci – třeba při vyřizování stejných požadavků zákazníků nebo při přepisování informací do tabulek.

Právo

Zhruba každý šestý cizinec ze země mimo Evropskou unii porušuje v Praze pravidla karantény. Informuje o tom deník Právo, který to zjistil ze statistik cizinecké policie. Policisté dostávají každý týden od hygieniků seznam lidí, které musí zkontrolovat, jestli dodržují karanténu nebo domácí izolaci. Hlídky provádějí od konce května a do tohoto týdne zvládli zkontrolovat 466 bytů a domů, kde měli za úkol vyhledat 770 cizinců. Karanténní opatření jich porušilo 125.