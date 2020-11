Výběr z médií: firma na dostavbu dálnice D4, investoři nakupující byty i špinavá energie

V českém tisku se ve čtvrtek dočtete, že ministerstvo dopravy vybralo firmu, která dostaví poslední úsek dálnice D4 a bude ho dalších 20 let spravovat, píše Mf Dnes. Většinu bytů v novostavbách podle deníku E15 kupují podnikatelé k dalšímu pronájmu a byty kvůli tomu zdražují. Investoři se obávají inflace, a peníze tak raději vkládají do nemovitostí. Více si přečtěte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 9:23 12. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministerstvo dopravy vybralo firmu, která dostaví poslední úsek dálnice D4 a bude ho dalších 20 let spravovat. Chce za to 16,5 miliardy korun, píše Mf Dnes (ilustrační foto) | Foto: David Peltán | Zdroj: MAFRA / Profimedia

Deník N

Česko bude mít do roku 2030 jedny z nejvyšších emisí oxidu uhličitého v celé Evropě. Hůř už na tom mají být jen Poláci. Upozorňuje na to Deník N, který vychází ze srovnání energeticko-klimatických plánů všech členských států unie. Česko totiž oproti ostatním zemím do budoucna mnohem méně počítá s obnovitelnými zdroji.

E15

Většinu bytů v novostavbách kupují podnikatelé k dalšímu pronájmu a byty kvůli tomu zdražují. Informuje o tom deník E15. Investoři se totiž obávají budoucí inflace, a peníze tak raději vkládají do nemovitostí. Průměrná cena nových bytů v Praze se ve třetím čtvrtletí zvedla na víc než 110 tisíc korun za metr².

Mf Dnes

Ministerstvo dopravy vybralo firmu, která dostaví poslední úsek dálnice D4 a bude ho dalších 20 let spravovat. Píše to Mf Dnes. Z dvojice uchazečů resort zvolil mateřskou firmu Eurovie – stavební společnost Vinci. Ta za dostavbu a údržbu dálnice chce 16,5 miliardy korun.

Regionální Deník

Situace okolo koronaviru výrazně zhoršuje situaci mladých lidí z dětských domovů. Všímá si toho regionální Deník. Kvůli nedostatku volných pracovních míst a uzavřeným firmám se po odchodu z domovů jen těžko stavějí na vlastní nohy. Pracovních nabídek mají meziročně o polovinu méně. Podle oslovených zástupců dětských domovů i neziskovek mají potíže hlavně ti, kteří dětský domov už opustili. Pokud je to možné, tak se teď odchody z ústavů o rok odkládají.