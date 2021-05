Výběr z médií: chybějící pracovníci na stavbu dálnic, těžba lithia v Česku i návrat dětí do škol

V českém tisku se v pátek dočtete, že na stavbách českých silnic a dálnic chybějí pracovníci. Nedostatek je hlavně mostařů nebo projektantů, píše Mf Dnes. Společnost Sokolovská uhelná plánuje podle deníku E15 těžit a zpracovávat lithium ve dvou českých lokalitách. Zároveň by chtěla postavit recyklační jednotku pro vysloužilé baterie. Více si přečtěte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:19 14. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na stavbách českých silnic a dálnic chybějí pracovníci. Nedostatek je hlavně mostařů nebo projektantů, píše Mf Dnes (ilustrační foto) | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Mf Dnes

Na stavbách českých silnic a dálnic chybějí pracovníci. O tématu píše Mf Dnes. Nedostatek je hlavně mostařů nebo projektantů. Situaci navíc podle stavitelů zhoršuje pandemie koronaviru, která firmám ztěžuje využívání pracovníků ze zahraničí.

Hospodářské noviny

Řada žáků si teď těžko zvyká na běžný školní režim. Podle zjištění Hospodářských novin je po návratu do lavic překvapilo velké množství testů a známkování. Učitelé taky postupně zjišťují, že děti částečně přišly o společenské návyky – například že nezdraví nebo mají problém s vykáním. Některé ale taky mají obavy z návratu do školního prostředí a můžou trpět separační úzkostí. Psychologové teď obecně doporučují, aby učitelé poskytli dětem dostatek času na opětovné zajetí do běžného režimu. Žákům by teď neměli školu znechutit ani je demotivovat.

Právo

Cizinci ze zemí mimo Evropskou unii se v Česku zatím nemůžou registrovat k očkování proti covidu-19. S přechodným pobytem tu totiž můžou mít jen komerční pojištění, přes které nemůžou vakcínu dostat. Ministerstvo zdravotnictví se chce celou situací zabývat příští týden. Podrobnosti má deník Právo.

E15

Společnost Sokolovská uhelná plánuje těžit a zpracovávat lithium ve dvou českých lokalitách. Zároveň by chtěla postavit recyklační jednotku pro vysloužilé baterie. Celkově by do svých plánů mohla investovat až několik miliard korun, píše deník E15. Společnost plánuje získávat lithium z lokalit u horního Slavkova a na Cínovci.

Regionální Deník

Bytová družstva budou muset do konce roku přijmout nové stanovy. Píše o tom regionální Deník. Důvodem je novela zákona o obchodních korporacích. Na schůze si pak taky družstva budou muset pozvat notáře, aby platnost stanov potvrdili. Příprava potřebných dokumentů je sice složitá, Svaz českých a moravských bytových družstev ale jako návod připravil vzorové stanovy.