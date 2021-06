Výběr z médií: zdanění zásilek z Číny, zakázka na pásové obrněnce i pití piva doma

Menší zásilky ze zemí mimo Evropskou unii budou nově podléhat zdanění. Informuje o tom deník E15. Ministerstvo obrany přiznalo, že se zakázka na pásové obrněnce pro českou armádu nestihne do podzimních sněmovních voleb podepsat. Píše to Deník N. A Hospodářské noviny se zaměřily na stále větší oblibu Čechů pít pivo doma a s tím související zvýšený zájem o soudky. Více ve výběru z médií, který připravil Radiožurnál. Praha 7:14 18. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít České e-shopy očekávají, že po zdanění zásilek z Asie se většina zákazníků přesune právě k nim, píše deník E15 (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

E15

Daň na malé zásilky hlavně z Číny změní nákupní chování v Česku a profitovat z toho můžou čeští obchodníci - to je téma pátečního vydání deníku E15. Drobné zásilky v ceně do 22 eur, tedy zhruba 560 korun, které přicházejí ze zemí mimo Evropskou unii, totiž už nebudou podléhat osvobození od DPH. A jejich cestu prodraží i celní řízení. Za daň a poplatky by tak zákazníci mohli v některých případech zaplatit i více než za samotné zboží.

Nejen Češi mají přitom malé zásilky s levným zbožím z Asie stále víc v oblibě. Loni jich do unijních zemí zamířilo přes 150 milionů. České e-shopy teď očekávají, že se k nim přesune většina zákazníků, kterým se dosud vyplatilo nakupovat u asijské konkurence.

Deník N

Ministerstvo obrany přiznalo Deníku N, že se zakázka na pásové obrněnce pro českou armádu nestihne do podzimních sněmovních voleb podepsat. Jde o zakázku na bojová vozidla pěchoty za víc než 50 miliard korun.

Resort původně počítal s tím, že tři uchazeči podají finální nabídky do 1. července. Zájemci ale mohli uplatnit žádost o odklad podání finální nabídky, což by tendr zbrzdilo. A právě to se stalo. Ministerstvo Deníku N potvrdilo, že dva uchazeči požádali o prodloužení lhůty.

Mf Dnes

Většina Čechů předpokládá, že bude v dohledné době více utrácet, píše deník Mf Dnes s odkazem na průzkum pro společnost Twisto, kterého se zúčastnilo více než tisíc respondentů. Ti očekávají, že dají v porovnání s loňskem více peněz za oblečení, obuv, potraviny nebo dovolenou. Nejspíš ale také počítají s nárůstem cen.

Tlak na zdražování může nastat hlavně u zboží a služeb, které chtějí lidé platit z nahromaděných úspor. Týká se to pobytů v Česku i zahraničí, ale i vybavení domácností. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy nashromáždili Češi během koronavirového období asi 300 miliard korun. Teď bude podle Prouzy klíčové, jestli budou zákazníci ochotní začít více utrácet, nebo naopak převládnou obavy z toho, co přijde.

Deník

V Lounech začne brzy fungovat babybox. Schránka, do které je možné beztrestně odložit miminko, je namontovaná na vrátnici u vchodu do areálu společnosti SEKO Aerospace. Tam se, jak připomíná regionální Deník, vyrábí komponenty do parních turbín a součástky do letadel. Babyboxy přitom většinou bývají v areálech nemocnic nebo na úřadech.

Umístění schránky v nezdravotnickém areálu by ale neměl být pro bezpečnost dětí žádný problém - pracovníci továrny, kteří budou zrovna ve službě, totiž v případě odložení miminka přivolají záchranáře. A ti ho pak odvezou do jedné z nejbližších nemocnic - v Kladně, Mostu nebo Slaném. Babybox se v Lounech otevře 30. června.

Lidové noviny

Lišky chované proto, aby se psi mohli cvičit v norování, možná dostanou lepší podmínky pro život. Ve sněmovně se totiž bude v pátek projednávat příslušný návrh na změnu mysliveckého zákona, o kterém píšou i páteční Lidové noviny. Měl by zajistit, aby ministerstvo zemědělství sestavilo vyhlášku, která by určila podrobnější podmínky pro držení takových lišek. Ty by tak už nemusely žít v malých klecích a měly by klid v období, kdy mají mláďata.

Podle Českomoravské myslivecké jednoty jsou návrhy na změny umírněné a mají podporu velké části myslivců. Ministerstvo zemědělství ale vydalo k návrhu mířícímu před poslance negativní stanovisko. Nový právní předpis se podle resortu má vytvářet jen tehdy, kdy dostatečně nefungují stávající postupy. A to se podle resortu neděje.

Hospodářské noviny

Češi si oblíbili pití piva doma. A aby nepřišli o to čepované, kupují si podle Hospodářských novin soudky různých velikostí. Na odbyt jdou jak ty malé do patnácti litrů, tak i ty větší o objemu 30 nebo 50 litrů.

Prodej sudového piva loni kvůli zavřeným hospodám a restauracím celkově klesl o třetinu. Výrobci ale přiznávají, že se výrazně lépe prodávají právě soudky, které si lidé berou třeba na rodinné oslavy nebo posezení s přáteli jen tak v garáži nebo na zahradě. Prodej sudů je výhodný spíš pro menší pivovary.