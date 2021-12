Výběr z médií: dárcovské SMS, chybějící neformální setkávání během koronaviru a Češka v Air Force

V českém tisku se ve čtvrtek dočtete, že Češi přispívají čím dál víc na charitu, píše Právo. V letošním roce narostl počet dárcovských SMS, především v důsledku tornáda na Moravě. Mf Dnes si všímá úbytku sociálních interakcí na pracovišti v důsledku homeofficu. Vydání Deníku N přináší příběh Češky, která pracuje pro americké letectvo. Více ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 8:01 30. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tornádo na Moravě vyvolalo mezi Čechy vlnu štedrosti | Foto: Reprofoto Diecézní charita Brno

Právo

Charitě a dárcovství se daří i v době pandemie. Lidé v Česku pomáhají čím dál víc, firmy jsou ale naopak v dárcovství zdrženlivější, v rozhovoru pro deník Právo to řekla výkonná ředitelka Fóra dárců Klára Šplíchalová.

V letošním roce výrazně narostl počet dárcovských SMS zpráv. V období od ledna do září lidé poslali SMSky v hodnotě přes 66 milionů korun. Podle Šplíchalové to ovlivnilo především tornádo na Moravě, které vyvolalo mezi Čechy velkou vlnu štědrosti. A právě tornádo taky ukázalo ochotu lidí dobrovolně pomáhat.

Individuální dárci tradičně přispívají nejvíc v období Vánoc. Zatímco loni byla na prvním místě u dárců zdravotnická témata, letos lidé posílali peníze – stejně jako před covidem – zejména dětem ve složitých životních situacích nebo mladým rodinám.

Mf Dnes

Povídání s kolegy v práci se šálkem kávy v ruce, to je podle Mf Dnes nenahraditelné. I přes to, že má zřejmě každý nějakou veselou příhodu z homeofficu, popovídání v kuchyňce to rozhodně nepřebije. A to ani v týmech, které internetová komunikace živí.

Lidem při práci z domova chybí třeba neformální setkávání s kolegy. Jiným zas na homeofficu chyběla denní rutina. Lidé si tak začali budovat vlastní „online kuchyňky“ – společně například obědvali, večeřeli nebo hráli týmové soutěže. Dělali zkrátka vše proto, aby byli se svými kolegy v kontaktu.

Deník N

Čtvrteční vydání Deníku N představuje příběh Česky, která je součástí amerického letectva. Třicetiletá Markéta Monroeová dokazuje, že ne každý v Air Force musí být pilot. Pracuje totiž na oddělení lidských zdrojů a stará se tak o lidi, kteří odcházejí na mise.

Ke vstupu do letectva inspiroval Monroeovou její manžel Calvin, který je v Air Force vojákem. Dlouho svoji ženu přemlouval, nakonec ji přesvědčilo časté stěhování. Česka si vybrala takovou pozici, aby mohli cestovat s manželem společně, což to ji dovoluje právě personalistika.

Hospodářské noviny

Téměř 150 českých firem změnilo během minulého roku majitele, píší čtvrteční Hospodářské noviny. Objem fúzí a akvizic se v Česku meziročně zvýšil až třikrát. Některé transakce se vyšplhaly do desítek miliard korun.

Mezi nejzajímavější letošní transakce patří třeba investice skupiny PPF do amerických realit. Firma se zároveň dohodla i s bankou Moneta a za skoro 26 miliard korun koupila Air Bank a splátkovou firmu Home Credit.

Za zmínku stojí taky prodej české firmy Avast. Za tu americká antivirová společnost NortonLifeLock zaplatí zřejmě až 190 miliard korun. Tedy nejvíc, co kdy kdo do tuzemské firmy investoval.