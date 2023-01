Výběr z médií: používání datové schránky, teplo z těžby kryptoměn a bramborářský ústav slaví

V českém tisku se ve středu dočtete, že jen zlomek lidí, kteří musí do konce března začít používat datovou schránku, tak již učinilo. Informují o tom Lidové noviny. Teplo vygenerované při těžbě kryptoměn by se mohlo využívat na vytápění, píšou Hospodářské noviny. A Výzkumný ústav bramborářský letos slaví 100 let, to je téma Mf Dnes. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:28 18. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jen zlomek lidí, kteří musí do konce března začít používat datovou schránku, tak již učinilo (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

E15

Zaměstnanci u svého zaměstnavatele oceňují hlavně dny volna navíc nebo možnost hybridní práce. Píše o tom ekonomický deník E15. Minulý rok zaměstnancům nejvíc záleželo na výšce výplaty. Z té totiž potřebovali hradit zvyšující se životní náklady. Ani tento trend letos nemizí, ale přidávají se k němu další požadavky zaměstnanců.

Mf Dnes

Českým zemědělcům pomáhá s pěstováním brambor Výzkumný ústav bramborářský. Vědecká instituce sídlí v Havlíčkově Brodě a letos slaví 100 let od svého založení. Všímá si toho Mf Dnes. Mimo jiné mají v ústavu genetickou banku, která zahrnuje 2700 různých odrůd brambor. Je to jediná taková banka v Česku a jedna z největších na světě.

Lidové noviny

Do konce března by měly víc než dva miliony občanů a subjektů začít používat datovou schránku. Zákon, který platí od ledna, to nařizuje všem živnostníkům, spolkům, nadacím a společenstvím vlastníků jednotek. Zatím si ale od nového roku datovou schránku aktivovalo jenom asi 50 tisíc z nich. To je téma pro Lidové noviny.

Hospodářské noviny

Teplo vygenerované při těžbě kryptoměn by se mohlo využívat na vytápění. Informují o tom středeční Hospodářské noviny. Nadbytečné teplo, které velká datová centra těžící kryptoměny produkují, totiž představuje závažný problém. Provozovatelé se proto snaží přijít s řešeními. Jedním z nich je pokus ponořit superpočítač do chladné vody severských moří. Dalším řešením je ale právě teplo využít na vytápění.

Právo

Za posledních 20 let byla polovina všech padělaných mincí dvacetikoruny. V článku deníku Právo to říká mluvčí České národní banky Petra Krmelová. Jenom v minulém roce zachytila banka 180 padělaných dvacetikorun. Za posledních dvacet let to bylo skoro 1500.