Výběr z médií: delší pauzy kvůli rouškám, zrušení kolonky pohlaví v indexu a stoupající počet vlků

Lidé v továrnách chtějí kvůli rouškám delší přestávky, to je tématem čtvrtečních Hospodářských novin. Odboráři kolínské TPCA požadují pro zaměstnance několik krátkých přestávek na výměnu roušky, firma však zatím na požadavky nereaguje. Studenti Univerzity Karlovy požadují v petici, aby se u elektronického indexu zrušila kolonka pohlaví u studentů, informuje deník Právo. A v Česku přibývá vlků, letos se rozmnožilo už deset smeček, píše Mf Dnes. Praha 7:18 8. října 2020

Elektronický systém eObčanek má mezery v bezpečnosti. Upozornili na to experti na kybernetickou bezpečnost ze společnosti Auxillium Cyber Security. A píše o tom deník E15. Podle společnosti není přihlašování uživatele dostatečně chráněné, takže útočník by mu mohl pomocí viru ukrást identitu. A daný člověk by o tom přitom vůbec nevěděl. Ministerstvo vnitra ale ujistilo, že na problému už pracuje.

Podle ministerstva vnitra tým, který má eObčanky na starosti, už do systému přidal jedinečný kód přihlášení a pomocí něj lze zkontrolovat, že je přihlášení bezpečné. Podobně bezpečnost řeší třeba i bankovní systémy - jak připomíná E15ka. Další možná řešení bezpečnosti resort podle svého mluvčího Ondřeje Krátošky ještě analyzuje. Podle bezpečnostních expertů z Auxillium Cyber Security toto opatření ale nestačí. Hackeři totiž můžou napadnou i tento jedinečný kód pro přihlášení.

Počet vlků v Česku stále stoupá. Všímá si toho Mf Dnes. Loni ochránci přírody zaznamenali celkem 18 vlčích teritorií. Letos přitom ví už o deseti smečkách, kde se narodila vlčí mláďata. A další podle ochránců do konce roku ještě přibydou.

Vlkům se v Česku daří hlavně v okolí Podbezdězí a Ralska. Tam se prokazatelně rozmnožila už posedmé v řadě jediná smečka, která žije výhradně na našem území. Ostatní smečky totiž žijí v příhraničí a cestují mezi Českem a Polskem, nebo Německem - píše Mf Dnes.

Vlci ale dlouhodobě dělají problémy hlavně chovatelům. Třeba na Broumovsku útočí i na hříbata nebo telata. Nejvíc škod vlci způsobují ovčím stádům. Chovatelé proto kvůli tomu žalují stát. Podle Tomáše Havrlanta ze Svazu chovatelů ovcí a koz by počet vlků měl být omezený a jejich výskyt by se měl ohraničit jen na určitých územích. Podle ochránců přírody se ale u vlků těžko reguluje, kde můžou zůstat. Šelmy navíc chrání evropská legislativa a je zakázáno je volně střílet. Chovatelé už teď dostávají od státu kompenzace. Loni vyplatil stát pastevcům za zvířata zabitá vlky přes 5,6 milionu - dodává Mladá fronta Dnes.

Česká letiště nabízejí aerolinkám místa pro parkování letadel. Dočtete se o tom v regionálním Deníku. Kvůli druhé vlně koronaviru se znovu výrazně omezila letecká doprava a společnosti musely zastavit své stroje. Firma Czech Airlines Technics jim proto chce pronajímat místa na regionálních letištích, které díky tomu můžou získat peníze z parkovacích poplatků.

Kterým aerolinkám společnost Czech Airlines Technics nabídne místa pro parkování letadel zatím není jasné. Podle předsedy představenstva Pavla Haleše je Česko a Slovensko ideální pro zákazníky díky své poloze uprostřed Evropy. Místa chce nabízet ale i mimoevropským klientům. V nabídce jsou zatím letiště v Praze, Ostravě, Brně, Karlových Varech a v Košicích - popisuje regionální Deník.

Lidé v továrnách chtějí kvůli rouškám delší přestávky. Téma Hospodářských novin. Třeba odboráři v kolínské automobilce TPCA požadují, aby pracovníci měli nárok na několik kratších přestávek, aby si mohli odpočinout a vyměnit si roušku za čistou. Firma na jejich výzvy ale zatím nereaguje. Podobný spor řešila taky největší tuzemská automobilka Škoda Auto.

Odborářům mladoboleslavské automobilky se nakonec povedlo prosadit, že například pracovníci u montážních linek získají navíc dvě pětiminutové přestávky. Kromě toho můžou končit o deset minut dříve, aby se lidé z jednotlivých směn v hale nebo na parkovišti před závodem potkávali co nejméně. Odborářům ve Škodě Auto se ale dodatečné přestávky povedlo vyjednat až poté, co někteří pracovníci vstoupili do stávky - píšou Hospodářské noviny.

Studenti Univerzity Karlovy požadují v petici, aby se u elektronického indexu zrušila kolonka pohlaví u studentů. Píše o tom deník Právo. Podle autorů petice by změna přispěla k tomu, aby vyučující oslovovali studenty tak, jak sami preferují. Vedení univerzity o petici ví, zatím ale žádný text oficiálně nedostala.

Studenti chtějí umožnit ostatním vybírat si jména podle svého uvážení a informovat vyučující, jakými zájmeny a jakým gramatickým rodem je mají oslovovat. Podle autorů petice, by se tak všichni cítili na univerzitě o něco více vítáni. Autoři petice zároveň upozorňují, že na fakultách je mnoho studentů, kteří používají jiné jméno, než jaké mají oficiálně zapsané. Podle studentů by se pak po zavedení nového systému mohli vyhnout nepříjemným situacím, kdy musí opravovat své vyučující - píše deník Právo.